Giacomo Bertagnolli: oro a Cortina, medaglia numero 11

AGI - Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata dello sci alpino della categoria ipovedenti (Iv). Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, l'azzurro assieme alla guida Andrea Ravalli ha conquistato la terza medaglia a Milano Cortina 2026, l'undicesima della sua carriera paralimpica.
Bertagnolli e Ravalli hanno conquistato la settima medaglia dell'Italia Team ai Giochi paralimpici di Milano Cortina raggiungendo, quando mancano ancora cinque giornate di gare al termine, il bottino di Pechino 2022 ma già con una medaglia d'oro in più. Bertagnolli, trentino di Cavalese, anche lui come Chiara Mazzel portacolori delle Fiamme Gialle, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prova di supergigante del mattino, nello slalom che ha assegnato le medaglie ha ottenuto il terzo. Per Bertagnolli un crono finale di 1'56"42. Argento al britannico Neil Simpson insieme alla guida Rob Poth a 65 centesimi, bronzo all'austriaco Johannes Aigner assieme alla guida Nico Haberl a 1"04.
Altre medaglie e futuro
Per il duo Bertagnolli-Ravalli si tratta della terza medaglia in altrettante gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo l'argento in supergigante e il bronzo in discesa libera. Giacomo prenderà parte ancora alle due discipline tecniche, slalom e slalom gigante.
La storia di Giacomo
Giacomo, 27 anni, è ipovedente sin dalla nascita a causa di un'atrofia del nervo ottico. Ha iniziato a sciare all'età di 13 anni. Alle Paralimpiadi di Pechino 2022 è stato alfiere azzurro.
Carriera e record
Bertagnolli tra PyeongChang 2018 e Milano Cortina 2026 è salito undici volte sul podio nelle gare per gli ipovedenti (visually impaired). Con oggi, cinque volte ha conquistato la medaglia d'oro: prima era accaduto nel 2018 in slalom gigante e slalom, nel 2022 a Pechino nella supercombinata e in slalom. A Giacomo manca una sola medaglia per eguagliare il primato dell'altoatesino Bruno Oberhammer che ha conquistato 12 medaglie (3 ori) in cinque edizioni dei Giochi tra Innsbruck 1984 (il bronzo in combinata fu la prima medaglia per l'Italia ai Giochi paralimpici invernali) e Nagano 1998 sempre nelle gare della categoria ipovedenti.