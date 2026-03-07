Sabalenka in campo col brillocco: anello da 12 carati a Indian Wells

AGI - Aryna Sabalenka in versione 'Per sempre sì': la numero uno del mondo ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento di diamanti da 12 carati nella partita di esordio a Indian Wells in cui ha battuto Himeno Sakatsume in due set, 6-4 6-2. Si tratta del regalo del suo compagno, il magnate brasiliano dei cibi salutari, Georgios Frangulis, che le aveva chiesto di sposarla alla vigilia del torneo californiano.
"È molto comodo", ha assicurato la 27enne bielorussa dopo la vittoria sulla giapponese, "abbiamo controllato due volte che non ci fosse alcun rischio di perdere il diamante, quindi mi sentivo abbastanza tranquilla a indossarlo. È molto brillante e spero che la mia avversaria si distragga guardandolo", ha scherzato in conferenza stampa.
Un nuovo brand per Sabalenka
Ora l'anello potrebbe trasformarsi in un nuovo 'brand' legato alla Sabalenka: è stato infatti disegnato dalla sua amica Isabela Grutman dopo che hanno lavorato insieme per mesi al design e alla selezione delle pietre, compresi gli smeraldi voluti dal promesso sposo Georgios, con cui la Sabalenka sta insieme dal 2024.
¡Felicidad absoluta para Sabalenka tras anunciar su compromiso!— ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 4, 2026
La bielorussa sulle orme di Chris Evert
Aryna Sabalenka potrebbe seguire le orme della mitica Chris Evert che indossò per la prima volta e rese popolarissimo (diventando addirittura un modello di gioiello) il bracciale denominato, non a caso, 'tennis'. Dovrà solo capire se il 'brillocco' del fidanzato brasiliano possa ssere replicato in copie meno nobili, con un po' di zirconi invece dei diamanti 12 carati.