Con il bronzo di Voronchikhina la Russia torna nel Medagliere paralimpico

AGI - La Russia torna dopo dodici anni nel medagliere delle Paralimpiadi invernali. Merito di Varvara Voronchikhina, 23 anni, siberiana originaria di Irkutsk, che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera categoria standing svoltasi questa mattina sulle nevi di Cortina d’Ampezzo. Voronchikhina ha concluso a 2”47 dalla vincitrice, la svedese Ebba Aarsjö, argento per la francese Aurélie Richard.
A causa della squalifica totale di tutti gli atleti russi dai Giochi di Pechino di quattro anni fa, Voronchikhina, due volte campionessa del mondo di sci alpino paralimpico, partecipa alla sua prima Paralimpiade. “È passato davvero tanto tempo da quando siamo rimasti senza bandiera e ora sono davvero contenta, anche tutto il mio Paese e tutte le mie compagne di squadra sono contente”, dice la sciatrice russa che prenderà parte ad altre cinque gare sulle nevi ampezzane.
Il ritorno alle competizioni internazionali
Voronchikhina e le sue compagne di squadra sono tornate alle competizioni internazionali solo nel gennaio scorso. Infatti, a seguito dell’accoglimento del ricorso degli atleti russi e bielorussi da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), promosso per rientrare nelle competizioni finalizzate alla qualifica per i Giochi paralimpici, la Federazione Internazionale dello Sci (Fis). La Fis inizialmente si era rifiutata di revocare il divieto per gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia, nonostante il Comitato Paralimpico Internazionale avesse revocato la propria sospensione delle due Nazioni a fine settembre 2025. Dopo essere tornata alle competizioni a gennaio, Voronchikhina ha vinto quattro medaglie alla sua prima Coppa del mondo a Saalbach in Austria, prima di aggiudicarsi l'oro nel doppio slalom a Feldberg in Germania il mese successivo. La Russia era stata esclusa dallo sport paralimpico invernale dall’edizione di PyeongChang 2018.
L'esclusione dalle Olimpiadi
A livello di Olimpiadi, la Russia non partecipa con bandiera e inno da Rio de Janeiro 2016. Successivamente, prima la sanzione perché accusata di aver attuato ‘doping di Stato’ in occasione dell’edizione invernale di Sochi 2014, e poi dal febbraio 2022 per l’invasione militare in Ucraina, la Russia a livello assoluto resta attualmente esclusa dagli eventi olimpici e internazionali.