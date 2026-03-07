Prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi, argento per Chiara Mazzel nella discesa femminile

AGI - È d'argento la prima medaglia dell'Italia ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. A conquistarla è Chiara Mazzel nella discesa libera IV dello sci alpino svoltasi sulle nevi di Cortina d'Ampezzo. Mazzel, trentina, che gareggia nella categoria visually impaired causa un glaucoma diagnosticato all'età di diciotto anni e che in poco tempo le ha tolto quasi completamente la vista, ha concluso alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner che, assieme alla guida Lilly Sammer, ha vinto in 1'22"55. Mazzel, assieme alla sua guida Nicola Cotti Cottini, ha accusato un ritardo di 48 centesimi. Bronzo alla slovacca Alesandra Rexova a 4"90.
"Sono soddisfatta di questa medaglia d'argento, sono consapevole che poteva essere d'oro, ho messo su me stessa ma anche qualche mezzo secondino di troppo, va bene cosi' sono super soddisfatta perché ho già messo tutta me stessa mi sono allenata tanto e quindi va bene cosi'". È il commento di Chiara Mazzel, 30 anni il prossimo 19 marzo, al termine della gara di discesa libera delle Paralimpiadi. Nel parterre della pista 'Olympia delle Tofane' anche il vice premier Matteo Salvini e il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.
"La mia guida ha una cassa sulla schiena da cui esce della musica e questa cassa crea un corridoio sonoro e quindi mi permette di capire se sono allineata rispetto alla guida e se non sento più la musica riesco ad allinearmi rispetto alla guida", ha spiegato Chiara in merito alla cassa che si trova sulla schiena della guida Nicola Cotti Cottini.
Appassionata di corno francese, pittura e scrittura, la sciatrice di San Giovanni di Fassa e portacolori delle Fiamme Gialle, oggi ai piedi delle Tofane sotto il solleone a baciare Cortina d'Ampezzo, ha conquistato la sua prima medaglia paralimpica alla seconda partecipazione dopo quella di quattro anni fa a Pechino.
Per Chiara lo sci è una sfida ma anche libertà. La disabilita' di Chiara è un glaucoma diagnosticato all'età di diciotto anni e che, in poco tempo, le toglie quasi completamente la vista. Lo spartiacque della sua carriera sono stati i Mondiali di Lillehammer 2022, ma in Norvegia provò anche la delusione più grande per non aver portato a termine nessuna delle due gare.
In carriera, cinque medaglie ai Mondiali, tre esse tre ori, nell'edizione di Espot 2023 tra discesa libera, supergigante e combinata. In Coppa del mondo, Mazzel è salita 18 volte sul podio, 8 sul gradino più alto e due volte proprio a Cortina.