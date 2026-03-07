La storica impresa del rugby italiano. Inghilterra sconfitta

AGI - Una giornata di sport trasformata in una grande festa collettiva, dentro e fuori gli spalti. Allo Stadio Olimpico di Roma il Sei Nazioni regala all'Italia una delle pagine più belle della sua storia recente: la vittoria per 23-18 contro l'Inghilterra, la nazionale considerata tra le maestre assolute della palla ovale.
Un successo storico, pesante e prestigioso, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta, che consegna agli azzurri un risultato straordinario.
La cornice di pubblico
La cornice è quella delle grandi occasioni. L'impianto romano si presenta gremito in ogni ordine di posto, attraversato fin dalle prime ore del pomeriggio da un entusiasmo contagioso.
La partita: determinazione e lucidità
Spinta dal calore del pubblico, l'Italia gioca con determinazione e coraggio, regge l'urto degli inglesi e trova nei momenti chiave la lucidità per colpire.
Il risultato finale
Il tabellone finale, fermo sul 23-18, racconta di un equilibrio spezzato dalla grinta azzurra e dalla capacità di soffrire quando la pressione avversaria si fa più intensa.
Al fischio finale esplode la gioia: giocatori in festa sotto le tribune, abbracci sugli spalti, cori che accompagnano a lungo l'uscita dal campo.
La festa pre-partita e lo spirito del rugby
Il clima di festa si era acceso già nel pre-partita, con la consuetudinaria celebrazione tra tifoserie che accompagna ogni appuntamento del Sei Nazioni. Italiani e sostenitori stranieri hanno riempito l'area del Foro Italico tra cori, foto ricordo e brindisi improvvisati, in un'atmosfera di convivialità e rispetto reciproco. Tra i gruppi più rumorosi anche diversi tifosi inglesi vestiti in maniera pittoresca; a catturare l'attenzione, una cosplayer della regina Elisabetta con tanto di mano finta, diventata uno dei volti più fotografati del pomeriggio. Scene di colore, sorrisi e abbracci che raccontano lo spirito autentico del rugby.
Il terzo tempo: celebrazione condivisa
La grande festa è proseguita anche lontano dal campo. Il villaggio ufficiale dell'evento, il Peroni Terzo Tempo Village, animato fin dal pre-partita da musica, incontri e momenti di intrattenimento per i tifosi di ogni età, ha continuato a riempirsi anche dopo il fischio finale, trasformando la vittoria azzurra in una lunga celebrazione condivisa tra pubblico e appassionati.
Presenze istituzionali
Una giornata resa ancora più significativa dalla presenza di numerose autorità istituzionali in tribuna. Tra queste il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che hanno condiviso con il pubblico l'emozione di un pomeriggio destinato a restare negli annali del rugby italiano.
Le parole di Andrea Lo Cicero e Francesco Rocca
Presente anche l'ex azzurro Andrea Lo Cicero, a lungo circondato dai tifosi per foto e saluti, in un continuo abbraccio tra campo e spalti. "È una cosa bellissima, tanta gente, sempre un momento festoso. Il rugby ha questo spirito così gioioso, veramente una bellezza essere qua", ha detto il presidente Rocca.
Il commento del ministro Lollobrigida
"È una giornata di festa, anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando a livello internazionale. Vedere grandi nazioni che si confrontano sul campo da gioco in uno sport che punta a esaltare le qualità atletiche, ma anche le qualità della sportività intesa come un rapporto di amicizia e di pace e questo è un bel momento", ha aggiunto il ministro Lollobrigida.