Strade Bianche: Pogačar domina con assolo da record

AGI - Tadej Pogačar domina la ventesima edizione delle Strade Bianche e conquista per la quarta volta la classica toscana - record - con un assolo iniziato a circa ottanta chilometri dall'arrivo.
Il campione del mondo sloveno ha attaccato sul settore di Monte Sante Marie, sgretolando la resistenza degli avversari e trasformando la corsa in un lungo monologo fino a Piazza del Campo, dove ha tagliato il traguardo a braccia alzate tra due ali di folla.
Il podio e gli inseguitori
Alle sue spalle, staccati, si sono giocati il podio il francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team e il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogačar alla UAE Team Emirates-XRG. Nel finale Seixas è riuscito a staccare Del Toro conquistando il secondo posto, mentre il messicano ha chiuso terzo. Quarto il francese Romain Grégoire, davanti al belga Gianni Vermeersch della Red Bull-BORA-hansgrohe.
La fase iniziale della corsa
La gara si era accesa progressivamente sugli sterrati delle Crete Senesi, dopo una prima fase animata da una fuga di nove corridori che ha mantenuto un margine di oltre un minuto sul gruppo. Con l'avvicinarsi del settore decisivo di Monte Sante Marie la UAE Team Emirates ha aumentato il ritmo preparando il terreno all'attacco del suo capitano.
L'accelerazione decisiva di Pogačar
Quando Pogačar ha accelerato, a circa ottanta chilometri dal traguardo, solo Seixas ha provato inizialmente a reagire. Lo sloveno però ha rapidamente preso margine, aumentando progressivamente il vantaggio sugli inseguitori fino a oltre un minuto.
La gestione del vantaggio e la vittoria
Nel finale il fuoriclasse sloveno ha gestito il distacco senza mai andare in difficoltà, affrontando da solo gli ultimi settori di sterrato e l'ingresso a Siena prima di festeggiare il successo in Piazza del Campo, confermandosi ancora una volta padrone delle Strade Bianche.