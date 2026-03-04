Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad Alessandria

AGI - Alex Schwazer, a 41 anni, torna in gara e questa volta lo fa in occasione di una storica 'prima' per la marcia, il Campionato italiano assoluto sui 21 chilometri, la mezza maratona. Domenica il marciatore altoatesino di Calice di Racines sarà in gara ad Alessandria, precisamente sul circuito ricavato in via Tancredi Duccio Galimberti nei pressi dello stadio Comunale.
Quella sui 21 km è una novità per il programma della marcia mondiale che proprio dal 2026 ha introdotto le distanze della mezza maratona, 21.097 chilometri, e della maratona, 42.195 km, come accadde nella corsa. La disciplina del 'tacco-punta' che tante soddisfazioni e medaglie ha regalato allo sport italiano, dopo aver abbandonato la mitica 50 km e provato a sopravvivere con la 20 e la 35 km sia per gli uomini che le donne, ora prevede l'accostamento con le lunghezze delle gare di corsa.
La carriera e il ritorno di Schwazer
Schwazer, seguito nella preparazione dall'ex ciclista professionista Domenico Pozzovivo dopo la quasi la decennale collaborazione con Sandro Donati (ora vice direttore tecnico dell'atletica azzurra), è stato uno specialista sia della 20 km (oro europeo 2010 postumo a causa della squalifica per doping di un atleta russo) che soprattutto della 50 km (oro olimpico a Pechino 2008).
Il record europeo master dopo la squalifica
Schwazer, che dopo gli otto anni di squalifica per doping terminati nel luglio del 2024, gareggia per l'Asd Atletica San Biagio, lo scorso anno era tornato alle competizioni. Il 6 settembre al campo Coni di Bolzano, in occasione dei Regionali individuali del Trentino Alto Adige, aveva stabilito il nuovo record europeo master dei 10.000 metri di marcia su pista chiudendo in 38'34"07. Un crono entrato al quarto posto della graduatoria italiana di tutti i tempi, il terzo del 2025.