Pisa-Bologna 0-1, successo firmato Odgaard e Skorupski

AGI - Un Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skorupski regalano ad Italiano il terzo successo consecutivo in campionato.
Il Pisa, poco propositivo per un'ora abbondante di gioco, si è svegliato solo nella mezz'ora finale, ma non è bastato. Le scelte di formazione poco coraggiose di Hiljemark non hanno di certo contribuito.
Il primo tempo: occasioni mancate e infortunio
Dopo un buon avvio del Pisa, il Bologna comincia a prendere campo intorno alla metà del primo tempo. Un pizzico di imprecisione e di sfortuna, però, impediscono agli ospiti di andare all'intervallo in vantaggio. Al 24' Castro ha la prima grande chance del match: a seguito del mancato anticipo di Caracciolo, l'argentino si ritrova solo davanti a Nicolas, ma spara incredibilmente alto. Grazie poi ad un'imbucata illuminante di Moro, sempre Castro ci riprova al 35', colpendo questa volta il palo dalla destra. Al 21' entra Casale al posto di Vitik, uscito per infortunio.
Il secondo tempo e le parate decisive di Skorupski
Seppur con fatica e poca qualità, nel secondo tempo cresce la pericolosità offensiva del Pisa. Tra il 59' e il 61' Skorupski deve intervenire in due occasioni per blindare la porta. Il portiere polacco prima esce sul cross di Marin, anticipando la battuta a porta vuota di Leris, poi alza sopra la traversa l'incornata di Moreo su sviluppo di corner. La serata di grazia del numero uno rossoblù, però, non è ancora finita. Infatti, al 78' Skorupski è provvidenziale anche sul tentativo all'altezza del dischetto del neoentrato Piccinini. All'81', invece, è Casale a salvare sulla linea il colpo di testa di Stojilkovic.
Il gol di Odgaard e la classifica
Nemmeno con i cambi di Italiano il Bologna riesce a sfondare. Per sbloccare il risultato serve allora la giocata di un singolo. Al 90' ci pensa Odgaard a togliere le castagne dal fuoco, siglando la rete dell'1-0: l'attaccante norvegese controlla la palla e scarica da fuori area un sinistro preciso che si infila sotto all'incrocio. Il Bologna non brilla, ma alla fine vince, superando il Sassuolo in classifica e riprendendosi l'ottavo posto, a quota 39 punti. Il Pisa, invece, resta a 15 punti ed è ormai sempre più giù.