Sofia Goggia torna supergigante, prima vittoria sui Pirenei

AGI - Dimenticata la piccola delusione alle olimpiadi dove è uscita in superg quando era in testa nella prima delle due gare vinte da Federica Brignone, Sofia Goggia trionfa per la prima volta sui Pirenei. La fuoriclasse azzurra ha vinto il secondo supergigante di Coppa del mondo di Soldeu in Andorra. La campionessa bergamasca, che mai aveva vinto sulle nevi pirenaiche, ha centrato la vittoria numero 28 in carriera.
Perfetta la discesa di Sofia, soprattutto nel tratto centrale della pista 'Aliga', quello più tecnico. Goggia, scesa con il pettorale 11, al traguardo ha fermato i crono sul tempo di 1'25"95 precedendo di 31 centesimi (8 metri) la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, poi scivolata al terzo posto essendo stata sorpassata dalla tedesca Emma Aicher, a 24 centesimi dall'azzurra, vincitrice del primo superG di ieri.
Sesto podio stagionale in Coppa
Con un'ottima prestazione nel tratto più difficile del tracciato andorrano, Goggia è andata a cogliere con un successo il sesto podio stagionale in Coppa, settimo se si aggiunge il bronzo nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano Cortina. La portacolori delle Fiamme Gialle è stata molto brava nell'impostazione delle curve e nell'affrontare i tanti dossi presenti. Sofia con oggi completa il 'giro del mondo' di vittorie. Infatti, dopo aver vinto le prime due gare di Coppa del mondo sulle brulle montagne della Corea del Sud (4-5 marzo 2017) che l'anno successivo l'avevano vista trionfare nella discesa dei Giochi olimpici di PyeongChang, l'azzurra negli anni successivi ha trionfato sulle piste alpine - dalla Francia all'Austria passando per Svizzera e Italia - ma anche su quelle di Canada e Stati Uniti e Scandinavia (Aare in Svezia).Quinto posto per Laura Pirovano a 77 centesimi dalla Goggia e a 46 da quello che sarebbe stato il suo primo podio in Coppa.
La altre azzurre: Brignone 8.va e Curtoni 15.ma
Ottava Federica Brignone: la campionessa olimpica, dolorante alla gamba infortunatasi gravemente il 3 aprile dello scorso anno agli Italiani, ha sofferto nella parte alta del tracciato accusando un ritardo di 1"43 dalla connazionale. Quindicesima Elena Curtoni a 2"15.Con il successo di oggi, Goggia, 33 anni, bergamasca, grande tifosa dell'Atalanta, oltre a portare a 68 i podi in Coppa, allunga in vetta nella classifica di superG. L'azzurra, quando mancano la gara in Val di Fassa della prossima settimana e quella della finale a fine marzo ad Hafjell (Norvegia), guida con 420 punti, 84 in più rispetto alla neozelandese Alice Robinson, seconda ieri, settima oggi. Aicher è terza a 116 lunghezze. Posizioni tutte invariate fino alla dodicesima in Coppa del mondo. Resta al comando la statunitense Mikaela Shiffrin con 1133 punti davanti alla svizzera Camille Rast con 963. Entrambe oggi non hanno gareggiato. Terza è Aicher con 914, quarta Goggia con 786, quinta Robinson con 669. Il Circo bianco femminile ritorna in Italia per la tre giorni sulla pista 'La VolatA' a passo San Pellegrino in Val di Fassa. Venerdì 6 è in programma la discesa libera di recupero di Crans-Montana, sabato 7 la discesa prevista da calendario e domenica 8 un supergigante.
Goggia: contenta per lka mia gara tutta d'attacco Brignone
"Sono davvero contenta, ho fatto una gran gara, tutta all'attacco anche nei due punti dove era necessario stare più attenti". Lo ha detto Sofia Goggia vincitrice del supergigante di Coppa del mondo a Soldeu in Andorra. La 33enne campionessa bergamasca sulle nevi dei Pirenei ha centrato il 28esimo successo in carriera permettendo all'Italia di toccare quota 144 vittorie nella storia del Circo bianco di sci alpino al femminile. Il primato è di Federica Brignone con 37 vittorie. "Credo che tra ieri ed oggi la differenza non sia stata molta, ho spinto di più ma è stata soprattutto la strategia diversa in entrata muro a lanciarmi oggi - ha spiegato la portacolori delle Fiamme Gialle -. Ieri ero consapevole che nel tratto centrale ci fosse stato qualcosa che non andava: pagava di più stare alti prima dell'ingresso nel muro ed aver sistemato quel dettaglio mi ha portato a vincere".
Parlando del primato nella classifica di Coppa di specialità, Sofia ha detto, "sono contenta delle mie prove in superG, credo sia frutto del tanto lavoro fatto anche in gigante, in questa disciplina che è perfetto connubio tra tecnica e velocità". Circa l'obiettivo finale, Goggia ha affermato, "la Coppa di specialità rimane un sogno e mantengo la concentrazione giorno per giorno per provare a realizzarlo, ho feeling anche con la discesa, ma è stata una stagione particolare: sono partita bene a St. Moritz, ho sbagliato io in Val d'Isere ed in gennaio ho pagato piste e condizioni a me poco adatte".
Brignone: non sono riuscita a esprimermi al mio livello
Federica Brignone, ottava, al parterre della pista 'Aliga', parlando della sua prestazione, ha detto, "peccato perché non sono riuscita a esprimermi al mio livello per tutta la gara, nella parte bassa ho saputo sciare allo stesso livello di Sofia" precisando, facendo riferimento alla gamba infortunata gravemente nell'aprile dello scorso anno, che, "è stata una settimana tosta, ma mi piace tanto essere qui e stare nel gruppo, con le altre ragazze, sono felice di stare così, poi vedremo giorno per giorno".