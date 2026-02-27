Sorteggi Champions, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco

AGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League l'Atalanta, unica italiana ancora in corsa ha pescato il Bayern Monaco(10/11 e 17/18 marzo). Dall'urna di Nyon sono usciti questi accoppiamenti:
Bodo Glimt-Sporting Lisbona
PSG-Chelsea
Galatasaray-Liverpool
Bayer Leverkusen-Arsenal
Newcastle-Barcellona
Atalanta-Bayern Monaco
Atletico Madrid-Tottenham
Real Madrid-Manchester City
In caso di passaggio del turno, il cammino dell'Atalanta proseguirà ai quarti contro una tra Manchester City e Real Madrid: in questo caso, l'andata sarebbe in trasferta (7 o 8 aprile) mentre il ritorno (14 o 15 aprile) si giocherebbe a Bergamo.
ACCOPPIAMENTI QUARTI
- Vincitore Psg/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
- Vincitore Real/ManCity- ATALANTA-Bayern Monaco
- Vincitore Newcastle-Barca - Atletico Madrid/Tottenham - Vincitore Bodo/Sporting - Bayer Leverkusen/Arsenal
ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI
- Vincitore quarti 1 - Vincitore quarti 2
- Vincitore quarti 3 - Vincitore quarti 4
'Derby' italiano in Europa League
Roma e Bologna, invece, si sfideranno agli ottavi di Europa League. La gara di andata si svolgerà al Dall'Ara il 12 marzo, il ritorno nella Capitale il 19 marzo.
Si attende di conoscere gli avversari della Fiorentina, in Conference League.