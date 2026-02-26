La Juve ha rubato share a Sanremo? Conti: "Che squadra?" 

AGI - Incursione calcistica nella conferenza stampa di Sanremo: a Carlo Conti un giornalista svizzero ha chiesto se l'impresa che stava facendo la Juventus, grande rivale della 'sua' Fiorentina, rimontando il Galatasaray in Champions League abbia 'rubato' qualche punto di share alla seconda serata del Festival. "Che squadra?", ha chiesto il conduttore sorridendo.
Poi Conti ha parlato dell'impegno serale dei viola nel ritorno del playoff di Conference League: "La guarderò sicuramente, anzi ringrazio chi l'ha spostata alle 18.45", ha spiegato il conduttore toscano, "con la speranza di passare il turno e che tutta la nuova dirigenza sappia rimettere le cose in riga, come sta già facendo insieme alla grande squadra che è, con la sua grande tradizione". "Non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione, non ci posso neanche pensare", ha aggiunto il direttore artistico.