Cristiano Ronaldo sempre più uomo d'affari

AGI - Cristiano Ronaldo ha annunciato di aver acquisito una quota del 25% dell'Almeria, club spagnolo di seconda divisione di proprietà saudita. "Questo investimento strategico nell'UD Almeria riflette l'impegno di lungo periodo di Ronaldo nella proprietà di club calcistici professionistici", si legge in una nota della sua nuova holding sportiva CR7 Sports Investments, che non fornisce dettagli finanziari sull'operazione.
"Era un'ambizione che avevo da tempo: contribuire allo sviluppo del calcio", ha dichiarato Ronaldo, citato nel comunicato. L'Almeria, che ha militato per l'ultima volta nella massima serie spagnola nel 2024, è attualmente terzo nella Segunda Division, a un punto dalle posizioni di promozione diretta.
L'Almeria: un club con potenziale di crescita
"L'Almeria è un club spagnolo con basi solide e un chiaro potenziale di crescita", si legge. "Non vedo l'ora di lavorare insieme al team dirigente per sostenere la prossima fase del club", ha aggiunto Ronaldo, che gioca nella Saudi Pro League con l'Al Nassr dal 2023.
Il ruolo di Ronaldo nel settore giovanile
Il presidente dell'Almeria, Mohamed Al Khereiji, ha suggerito che il calciatore sarà coinvolto in particolare nel settore giovanile. "È considerato il migliore di tutti", ha detto Al Khereiji. "Conosce molto bene i campionati spagnoli e capisce il potenziale di ciò che stiamo costruendo".
Ronaldo: calciatore miliardario e prossimo mondiale
Ronaldo, che possiede anche una quota del suo club saudita, lo scorso ottobre è diventato il primo calciatore incluso nel 'Billionaire Index' di Bloomberg e la prossima estate, parteciperà al suo sesto Mondiale con la maglia del Portogallo.