Cristiano Ronaldo sempre più uomo d'affari

Quelli della classe 1985 | Cristiano Ronaldo

Gli atleti che quest'anno compiono 40 anni sono speciali. E hanno cambiato, in qualche modo, la storia dello sport. Ronaldo, Phelps, Hamilton, Cagnotto, Piccinini e così via. Questa è una serie di Agi che esce ogni due domeniche per celebrarli. Partendo dal calciatore portoghese e dalla sua lunga rincorsa ai 1000 gol