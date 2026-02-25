Alla Juve non basta il cuore, Galatasaray vince ai supplementari

AGI - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene eliminata nei supplementari. I bianconeri rimontano i tre gol di scarto, poi affondano in contropiede: Baris Yilmaz e Osimhen firmano il 3-2 e la qualificazione del Galatasaray. Spalletti deve adattarsi con McKennie terzino sinistro e Koopmeiners mezzala, ma soprattutto cambia in porta: c'è Perin e non Di Gregorio.
La Juventus spinge subito per inseguire l'impresa, mentre i turchi reagiscono cercando di spezzare i ritmi in ogni modo possibile, sacrificando il gioco e le azioni di Osimhen. Da un lato c'è il lento possesso palla del Gala, dall'altro le accelerazioni del recuperato Yildiz, che impegna Cakir in avvio. La Juventus fatica a rendersi pericolosa nella prima mezz'ora, poi ha una chance clamorosa: Torreira stende Thuram, rigore e 1-0 di un glaciale Locatelli. La Vecchia Signora si carica nel quarto d'ora dell'intervallo e aggredisce con maggior impeto nella ripresa, dominando sin dal via. Non scalfisce i bianconeri neppure l'espulsione, molto discussa sul campo, di Kelly. L'inglese travolge sì Baris Yilmaz centrandolo sulla caviglia, ma è in caduta e non può vedere il suo punto d'impatto. Il contatto è duro, ma involontario: l'arbitro inizialmente ammonisce e sarebbe un rosso per doppia ammonizione, poi rivede al VAR e opta per l'espulsione diretta.
La rimonta bianconera e l'espulsione di KellyCambia la casistica dell'episodio, ma non la sostanza: Juve in dieci dal 48'. Eppure, paradossalmente, i bianconeri dominano come se avessero l'uomo in più e schiacciano un Galatasaray timido e intimorito, che subisce il contraccolpo psicologico e non attacca praticamente più. Siamo al 70' quando la partita gira definitivamente a favore dei bianconeri, col 2-0: Kalulu si sovrappone e trova Gatti, centravanti inedito, che segna al 70' con una zampata. Da qui in poi è dominio bianconero, con Thuram che si divora il tris e Yildiz che colpisce un palo. Non è ancora finita, perché all'82' è apoteosi Juve: McKennie sigla il 3-0 che vale i supplementari.
Il crollo ai supplementari e la qualificazione del GalatasarayQui la Juventus si gioca il tutto per tutto, si divora il poker con Zhegrova e iniziano a mancare improvvisamente le energie. I bianconeri crollano al 106', quando Baris Yilmaz trova Osimhen: colpo tra le gambe di Perin ed è 3-1. Ora la Juventus deve tornare ad attaccare per siglare la quarta rete e andare ai rigori, ma non ne ha letteralmente più. L'ingresso di Openda e Kostic non cambia i giochi e, anzi, al 118' Baris Yilmaz sigla la rete del 3-2 in ripartenza. La Juve si arrende e viene eliminata: sarà il Galatasaray a sfidare una tra il Liverpool e il Tottenham, negli ottavi.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6.5 (3' sts Openda 5.5), Gatti 7, Kelly 5.5, McKennie 7; Thuram 6.5 (33' st Adzic 5), Locatelli 6.5 (3' sts Kostic 6); Conceicao 5.5 (22' st Zhegrova 5), Koopmeiners 6.5, Yildiz 7.5 (12' pts Miretti 6); David 5 (22' st Boga 6). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. Allenatore: Spalletti 7.
GALATASARAY (4-2-3-1) - Ugurcan Cakir 6; Sallai 5.5 (13' st Boey 6), Sanchez 5.5, Abdulkerim Bardakci 5.5, Jakobs 5.5 (42' st Eren Elmali 6); Torreira 5.5 (12' pts Singo 6), Lemina 5 (42' st Icardi 5.5); Lang 5.5 (13' st Sané 5.5), Gabriel Sara 5.5 (25' st Gundogan 5.5), Baris Yilmaz 6.5; Osimhen 6.5. In panchina: Batuhan Sen, Gunay Guvenc, Yunus Akgun, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan. Allenatore: Okan Buruk 5.5. Arbitro: Joao Pinheiro (Por) 5.5.
Dettagli della partita
RETI: 37' Locatelli (R), 25' st Gatti, 36' st McKennie, 16' pts Osimhen, 13' sts Baris Yilmaz. NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Osimhen, Kelly, Yildiz, Sallai, Pinsoglio (dalla panchina), Gabriel Sara, Ugurcan Cakir. Espulso Kelly al 2' st per doppia ammonizione. Angoli 9-4. Recupero: 5', 5', 2', 1'.r doppia ammonizione. Angoli 9-4. Recupero: 5', 5', 2', 1'.