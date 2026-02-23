Torino, ufficiale l’esonero di Marco Baroni: D’Aversa nuovo allenatore

AGI - Ora è ufficiale: il Torino ha esonerato Marco Baroni. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota del club granata.
L'ex mister di Verona e Lazio paga la pesante sconfitta patita contro il Genoa e una situazione di classifica preoccupante, visto che Vlasic e compagni hanno raccolto solo 27 punti in 26 giornate di campionato.
Torino ufficializza D'Aversa nuovo allenatore
È Roberto D'Aversa il nuovo allenatore del Torino. Lo rende noto il club granata con un comunicato. L'ex tecnico di Parma, Lecce ed Empoli ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 e debutterà sulla panchina dei piemontesi nel match casalingo contro la Lazio.
Nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. D'Aversa è stato un buon centrocampista, iniziando la sua carriera da calciatore con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie. Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D'Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l'incarico di direttore tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società.
Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra ducale nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A. Ora la nuova avventura da mister granata al posto di Marco Baroni con il compito, non facile, di risalire la corrente verso acque meno agitate.