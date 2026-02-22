Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey

AGI - Gli Stati Uniti sono nella storia e dopo 46 anni tornano a essere campioni olimpici nell'hockey. Gli Usa hanno vinto l'oro olimpico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver sconfitto il Canada per 2 a 1 ai tempi supplementari.
Match winner Jack Hughes, attaccante dei New Jersey Devils che ha siglato la rete dopo 1'41". Per gli Stati Uniti è il terzo oro olimpico dopo Squaw Valley 1960 e Lake Placid 1980.
Il 22 febbraio 1980, infatti, gli Usa - che si presentavano in finale ai Giochi di Lake Placid con una squadra composta da dilettanti e giocatori universitari - riuscirono nell'impresa di battere l'Unione Sovietica e nel conquistare quello che sarebbe stato il secondo oro olimpico della loro storia.
Il presidente americano, Donald Trump, si è congratulato sul social Truth con la squadra statunitense di hockey che ha vinto la medaglia d'oro. "Hanno vinto l'oro. Wow! Che partita", ha scritto il capo della Casa Bianca.
Il 22 febbraio resterà una giornata storica per lo sport a stelle e strisce e in particolare l'hockey perché è la data del terzo oro a cinque cerchi.
Quella tra Stati Uniti e Canada è stata una sfida di altissimo livello, all'insegna dell'equilibrio data anche la costellazione di stelle NHL presenti sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia gremita in ogni ordine di posto. A sbloccare il risultato sono stati gli statunitensi con Matt Boldy dopo sei minuti dall'inizio del primo tempo. Le foglie d'acero hanno dovuto attendere i minuti finali del secondo per realizzare la rete del pareggio firmata da Cale Makar. Dopo un terzo drittel elettrizzante con ripetuti capovolgimenti di fronte e azioni spettacolari, l'incontro si è concluso all'overtime (tre giocatori di movimento sul ghiaccio più il portiere) a realizzare il golden gol è stato Jack Hughes su assist di Zach Werenski e del portiere Connor Hellebuyck: il goalie dei Winnipeg Jets è stato il grande protagonista del Team Usa.
Congratulations to our great U.S.A. Ice Hockey team. THEY WON THE GOLD. WOW! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/OHPLsdO2NC— The White House (@WhiteHouse) February 22, 2026
Un tributo a Johnny Gaudreau
Al termine del match i giocatori statunitensi hanno portato in trionfo la maglia numero 13 di Johnny Gaudreau, morto assieme al fratello Matthew, il 29 agosto 2024 quando sono stati investiti da un suv mentre andavano in bicicletta vicino alla loro città natale nel New Jersey, alla vigilia del matrimonio della sorella Katie.
La storia delle finali olimpiche tra Usa e Canada
Per la settima volta nella storia dei Giochi, Usa e Canada si sono affrontati nella finale olimpica. Netta resta la supremazia delle foglie d'acero con cinque successi, di cui due, quelli di Salt Lake City 2002 e Vancouver 2010 con le due nazionali griffate da giocatori dell'NHL come a Milano Cortina.
Il dominio del Canada e l'assenza di Crosby
Il Team Canada resta in vantaggio nel computo degli ori olimpici, nove (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010 e 2014). Grande assente dalla finale l'attaccante canadese Sidney Crosby infortunatosi ai quarti di finale.