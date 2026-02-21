Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 22 febbraio
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 22 febbraio
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 22 febbraio

Dal bob a 4 uomini e lo sci di fondo 50 km mass start le speranze per altre medaglie
AGI - Chiudono oggi i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Il medagliere azzurro conta ora 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, un record assoluto per l'Italia che però non riesce a mantenere il podio nel medagliere dei giochi: con lo stesso numero di ori conquistati ma con un argento in più l'Olanda ci scavalca. Ora l'Italia è al quarto posto ma spera ancora di realizzare il controsorpasso sull'Olanda con le ultime gare in programma.

Questi gli azzurri in gara:

10:00 - 11:00 Bob a 4 U - Heat 3 Cortina Sliding Centre Patrick BAUMGARTNER Lorenzo BILOTTI Eric FANTAZZINI Robert Gino MIRCEA

Sci di fondo 50 km mass start

10:00 - 13:30 Sci di fondo 50 km Mass Start TC Tesero Cross-Country Skiing Stadium Anna COMARELLA

Bob a 4 U - heat 4

12:15 - 13:20 Bob a 4 U - Heat 4 Cortina Sliding Centre Patrick BAUMGARTNER Lorenzo BILOTTI Eric FANTAZZINI Robert Gino MIRCEA

