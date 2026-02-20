Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di sabato 21 febbraio

AGI - Sabato 21 febbraio è la penultima giornata dei XXV Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Grande attesa per Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini impegnati nella mass start del pattinaggio velocità. Ad Anterselva si svolgerà la mass start di biathlon femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, quest'ultima all'addio dalle competizioni dopo una gloriosa carriera. Possibilità di medaglie con Simone Deromedis nello skicross. Prime due manche del bob a 4: il Team Baumgartner può ambire al podio.
Il programma di sabato 21 febbraio
Ore 10: freestyle, skicross uomini (qualificazioni: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech - a Livigno);
Ore 10: bob a 4 uomini (1.a manche: Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Gino Mircea - a Cortina d'Ampezzo);
Ore 11: sci di fondo, 50 km mass start uomini (Elia Barp, Simone Daprà, Federico Pellegrino - a Lago di Tesero);
Ore 11.57: bob a 4 uomini (2.a manche: Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Gino Mircea - a Cortina d'Ampezzo);
Ore 12: freestyle, skicross uomini (ottavi di finale: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech - a Livigno);
Ore 12.30: freestyle, skicross uomini (quarti di finale - a Livigno);
Ore 12.54: freestyle, skicross uomini (semifinale - a Livigno);
Ore 13.10: freestyle, skicross uomini (finale - a Livigno);
Ore 13.30: sci alpinismo, staffetta mista (Michele Boscacci/Alba De Silvestro - a Bormio);
Ore 14.15: biathlon, mass start donne (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer - ad Anterselva);
Ore 15: pattinaggio velocità, mass start uomini (semifinali: Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini - a Milano);
Ore 15.50: pattinaggio velocità, mass start donne (semifinali: Francesca Lollobrigida - a Milano);
Ore 16.40: pattinaggio velocità, mass start uomini (finale - a Milano);
Ore 17.15: pattinaggio velocità, mass start donne (finale - a Milano);
Ore 19: bob a 2 donne (3.a manche: Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti - a Cortina d'Ampezzo);
Ore 21.05: bob a 2 donne (4.a manche: Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti - a Cortina d'Ampezzo).