Milano Cortina: staffetta azzurra 5000 metri short track di bronzo

AGI - Dopo un giorno senza medaglie, l'Italia ha conquistato un bronzo nella staffetta maschile dello short track ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'Olanda in 6'51"857, argento alla Corea del Sud in 6'52"239. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno concluso terzi in 6'52"335. Per l'Italia Team è la medaglia numero 27. Finale della staffetta sui 5000 metri molto emozionanti con gli azzurri sempre protagonisti. Nelle ultime tornate l'Italia si era ritrovata in quarta posizione ma poi Sighel e compagni sono riusciti a conquistare il bronzo lasciandosi alle spalle il Canada di soli 90 millesimi.
Quarta medaglia olimpica per short track italiano nella staffetta
Quella conquistata da Sighel, Nadalini, Cassinelli e Spechenhauser è la quarta medaglia per lo short track italiano in staffetta dopo lo storico oro di Lillehammer '94 firmato da Maurizio Carnino, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof e Mirko Vuillermin, l'argento di Salt Lake City 2002 e il bronzo di Pechino 2022. Per Sighel e Cassinelli si tratta del terzo secondo posto consecutivo.
Delusione nei 1.500 femminili, Arianna Fontana solo quinta
Non arriva invece l'attesa medaglia dalla finale dei 1.500 metri femminili: dopo una partenza molto lenta, Arianna Fontana e Arianna Sighel si ritrovano chiuse dalle rivali e non occupano praticamente mai una posizione da podio, trovandosi tagliate fuori dalla corsa alle medaglie. Alle nostre atlete manca lo sprint decisivo, con Arianna Fontana che chiude quinta (2.32.783) e precede proprio la compagna omonima che è sesta (2.33.052). L'oro va alla sudcoreana Kim Gilli col tempo di 2.32.076 ed è doppietta Corea, visto che la sua connazionale Choi Min-jeong è d'argento (2.32.450). Bronzo, infine, per la statunitense Corinne Stoddard (2.32.578).