Relax tra una gara e altra? Ai Giochi spopola la "knitting therapy"
Relax tra una gara e altra? Ai Giochi spopola la "knitting therapy"

Sciarpe, maglioni e vere e proprie gare di abiti fatti a maglia occupano il tempo libero degli atleti
Riccardo Bastianello
Milano-Cortina
AGI - Il club più esclusivo dei Giochi? Quello degli atleti che lavorano a maglia. Lo dice ironizzando un video pubblicato oggi sui social dall'Ibu (International Biathlon Union). Ma pare non essere solo ironia.

Tra sci e pattini gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina sono impegnati in sciarpe, maglioni o berretti fatti a maglia (e non solo per proteggersi dal freddo).

La cosiddetta "knitting therapy" (knitting significa per l'appunto "lavorare a maglia") spopola tra gli atleti Olimpici e in tantissimi stanno riscoprendo questa arte antica come un modo per rilassarsi e gestire la tensione tra una gara e l'altra.


Ferri, aghi e gomitoli di lana spopolano così nei profili social di tantissimi atleti. Tra questi spiccano dei veri e propri fan dei lavori a maglia (con tanto di gare filmate e relativo "knitting club"): il biatleta canadese, Adam Runnells, si filma mentre finisce un maglione pedalando in allenamento, così anche lo slittinista Embyr-Lee Susko. E ancora il biatleta americano, Maxime Germain, il canadese Jasper Fleming, la belga Isabelle van Elst ed molti ancora.

