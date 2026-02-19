Petrecca si dimette e accusa, tradito come Gesù

AGI - Paolo Petrecca tradito come Gesù Cristo. Questo è il senso del messaggio pubblicato su Instagram dal direttore di Rai Sport che ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
La decisione al termine di una lunghissima scia di polemiche e attacchi personali seguita alla pessima conduzione della cerimonia di apertura dei Giochi. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida.
L'addio dopo giorni di polemiche
Paolo Petrecca se ne va, dopo che contro di lui si erano schierati i cronisti di Rai Sport che avevano deciso di ritirare il proprio nome dai servizi per tutta la durata delle olimpiadi. Lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina ma non lo fa in silenzio: si sente tradito. Come Gesù Cristo.
La citazione dal Vangelo di Matteo
Pur non dichiarando in quale ambito sia né il nome del/dei destinatari dell'accusa, Petrecca è piuttosto esplicito col suo post su Instagram in cui si limita a scrivere, sotto un’immagine di un affresco che rappresenta San Matteo, le coordinate di un versetto del Vangelo: Mt 26, 20-29. Si tratta del celebre brano dell'ultima cena dove Gesù parla con i discepoli e dice loro: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”. Un commento 'cifrato' che vale più di molte parole.
Matteo 26, 20-29
Ecco il versetto di Matteo citato da Paolo Petrecca: "Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”.
Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio”.