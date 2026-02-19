Milano Cortina: il programma di giovedì 19 febbraio
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di giovedì 19 febbraio

Oggi è la giornata del debutto olimpico dello scialpinismo. Grande attesa per la sfida Italia-Svizzera di curling maschile, ultima spiaggia per gli azzurri per accedere alla semifinale
AGI - Per le Olimpiadi di Milano Cortina ecco il programma dettagliato degli azzurri in gara di giovedì 19 febbraio, con orari, discipline e i nomi degli atleti italiani pronti a competere nelle diverse sedi olimpiche.

Oggi è la giornata del debutto olimpico dello scialpinismo ai XXV Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 con la sprint uomini e donne a Bormio.

Grande attesa per la sfida Italia-Svizzera di curling maschile, ultima spiaggia per gli azzurri per accedere alla semifinale.

Milano Cortina: il programma di giovedì 19 febbraio

Ore 9.05: curling, Italia-Svizzera (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz – a Cortina d’Ampezzo).

ore 9.50: sci alpinismo, sprint donne (batterie: Alba De Silvestro,Giulia Murada – a Bormio).

ore 10.30: sci alpinismo, sprint uomini (batterie: Michele Boscacci).

ore 12.55: sci alpinismo, sprint donne (semifinali – a Bormio).

ore 13.25: sci alpinismo, sprint uomini (semifinali – a Bormio).

ore 13.55: sci alpinismo, sprint donne (finale – a Bormio).

ore 14: combinata nordica, team sprint 2x7.5 km (Samuel Costa, Aaron Kostner – a Lago di Tesero).

ore 14.05: curling, Italia-Gran Bretagna (fase a gironi: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli – a Cortina d’Ampezzo).

ore 14.15: sci alpinismo, sprint uomini (finale – a Bormio).

ore 16.30: pattinaggio velocità, 1500 metri uomini (Daniele Di Stefano – a Milano).

ore 19: pattinaggio figura, libero donne (Lara Naki Gutmann – a Milano); ore 19.05: curling, semifinali donne (a Cortina d’Ampezzo).

