Fiorentina show in Conference: 3-0 allo Jagiellonia

AGI - La Fiorentina si aggiudica il primo round dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I toscani stendono la formazione polacca per 3-0 fuori casa, grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore), mettendo al sicuro la qualificazione in vista del ritorno a Firenze.
Cambia tutto Vanoli per questa trasferta europea. Davanti c'è Piccoli, con alle spalle una linea a quattro formata da Harrison, Fabbian, Ndour e Fazzini.
Poche emozioni nel primo tempo
Poche emozioni nella prima parte di gara, con i padroni di casa quasi sempre protagonisti. Al 10' brividi nell'area viola quando Imaz mette in mezzo un pallone intercettato da Fortini, che rischia di regalarlo a Jozwiak prima di rimediare e guadagnare una rimessa dal fondo. La Fiorentina alza i giri prima dell'intervallo, quando si procura la prima vera occasione con il tiro pericoloso di Fabbian, neutralizzato da Abramowicz.
La ripresa e i gol viola
Nella ripresa al 48mo ci prova Gosens con un colpo di testa alto. All'ottavo arriva il vantaggio viola; dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Fazzini rimette in mezzo e sul secondo palo arriva l'inzuccata di Ranieri con che Abramowicz praticamente se la butta nella propria porta. Al 13mo Fiorentina vicina al raddoppio con Fortini. Al quarto d'ora gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco di Wdowik. Al 20mo arriva il raddoppio viola con uno spettacolare calcio di punizione di Mandragora che dal limite dell'area con il mancino piazza la palla all'incrocio dei pali. Al 35mo la Viola cala il tris grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo su Piccoli in area di rigore. Dagli 11 metri va a segno lo stesso attaccante chiudendo il match.