Gli azzurri Pellegrino e Barp bronzo nella team sprint di sci nordico

AGI - Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato la medaglia di bronzo nella team sprint di sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
Sul circuito ricavato a Lago di Tesero, in Trentino, la coppia azzurra è stata preceduta dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18'28"9 precedendo di 1"4 gli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. Quarta la Svizzera a 4"3.
Per l'Italia Team è la 25esima medaglia a Milano Cortina.
Quella centrata da Pellegrino, 35 anni, valdostano delle Fiamme Oro, e Barp, 23 anni di Falcade tesserato per le Fiamme Gialle, è un'impresa straordinaria mai realizzata in questo format di gara che consente all'Italia di raggiungere almeno due medaglie in una sola edizione a cinque cerchi vent'anni dopo le quattro medaglie di Torino 2006. La gara è stata tattica con una prima parte tattica in cui la Norvegia ha controllato il ritmo senza forzare fino a quando si è scatenata la bagarre nel finale dove Barp ha retto con grande maturità la situazione e Pellegrino ha stretto i denti per cogliere un fantastico bronzo. Per Pellegrino, già bronzo nella staffetta assieme a Barp, si tratta della quarta medaglia a cinque cerchi in carriera dopo gli argenti nelle sprint di PyeongChang 2018 e Pechino 2022.