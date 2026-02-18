Giochi con un'audience da record, 2 italiani su 3 incollati alla tv

AGI - È "un entusiasmo che si può toccare con mano" secondo Anne-Sophie Voumard, Television and Marketing Services Managing Director del CIO, quello per i Giochi Invernali di Milano Cortina.
Non solo sui campi di gara, ma anche grazie ad un "audience notevole di persone che seguono i giochi e che ogni giorno, quando guardo i numeri, mi sorprende. Un successo notevole di pubblico e trasmissioni".
La passione italiana per i Giochi
"L'Italia sta dimostrando una passione straordinaria per i Giochi: 2 su 3 li hanno guardati e li stanno guardando - ha proseguito - una percentuale ben oltre Parigi 2024, con italiani che hanno guardato i Giochi più di tutte e tre le precedenti Invernali messe assieme".
Successo internazionale e record di audience
Ma i dati vanno molto bene anche negli altri Paesi. A cominciare dalla Francia che ospiterà i prossimi Giochi Invernali dove sono stati superati i 50 milioni di telespettatori, "una cifra superiore a Torino, davvero notevolissima", prosegue. "A lunedì sull'Nbc l'audience era intorno ai 24,3 milioni - ha poi aggiunto - il che significa che sono i Giochi più seguiti di sempre dalle Olimpiadi di Sochi del 2014". Bene anche in Asia (nonostante il fuso orario particolarmente sfidante) o in nazioni come l'Australia o il Brasile che non hanno molta familiarità con neve e ghiaccio.
'Boom' dello streaming
Per quanto riguarda invece lo streaming fino ad oggi si contano 11,2 miliardi di minuti trasmessi nelle varie piattaforme con un aumento del 62% rispetto a tutti Giochi Invernali messe assieme.
Iniziative digitali e gaming
Non sono mancate anche iniziative del tutto informali come la presenza sul videogioco Brookhaven (all'interno di Roblox) di attività firmate CIO che hanno fatto registrare più di 1,3 miliardi di visualizzazioni da tutto il mondo, oltre 60 volte di più di Parigi 2024. "Il tutto grazie anche alla collaborazione con molti partner come Netflix - ha concluso Anne-Sophie Voumard - per far conoscere atleti al grande pubblico prima dell'inizio delle Olimpiadi. Un modo per presentare la storia "dietro le quinte" della qualificazione ai Giochi dei vari atleti".