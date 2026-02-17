Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di mercoledì 18 febbraio

AGI - Ecco il programma dettagliato degli azzurri in gara mercoledì 18 febbraioi, con orari, discipline e i nomi degli atleti italiani pronti a competere nelle diverse sedi olimpiche.
La giornata sarà ricca di appuntamenti cruciali, a partire dalle qualificazioni dello sci di fondo Team Sprint, passando per le due manche dello slalom femminile di sci alpino, fino agli incontri di curling Italia-Canada e la staffetta di biathlon femminile per chiudere con la staffetta femminile di short track..
Sci di fondo e sci alpino: le sfide mattutine
La mattinata si apre con lo sci di fondo Team Sprint presso il Tesero Cross-Country Skiing Stadium. Le qualificazioni femminili (D) vedranno in pista Iris DE MARTIN PINTER e Caterina GANZ (09:45 - 10:15), seguite dalle qualificazioni maschili (U) con Elia BARP e Federico PELLEGRINO (10:15 - 10:45). Parallelamente, al Tofane Alpine Skiing Centre, si terrà la 1ª manche dello Slalom D (10:00 - 12:30) con le azzurre Lara DELLA MEA, Martina PETERLINI e Anna TROCKER. Le finali del Team Sprint (D e U) si svolgeranno tra le 11:45 e le 12:35.
Biathlon, curling e la manche decisiva dello slalom
Il pomeriggio inizia con la 2ª manche dello Slalom D di sci alpino (13:30 - 15:10) al Tofane. L'attenzione si sposta poi sul Curling al Cortina Curling Olympic Stadium, dove la Fase a gironi U vedrà lo scontro Italia-Canada (14:05 - 17:05). La squadra maschile schiera Sebastiano ARMAN, Mattia GIOVANELLA, Amos MOSANER, Alberto PIMPINI e Joel Thierry RETORNAZ. A seguire, l'Anterselva Biathlon Arena ospiterà la Staffetta D (14:45 - 16:15), con il team composto da Hannah AUCHENTALLER, Michela CARRARA, Lisa VITTOZZI e la campionessa Dorothea WIERER.
Le finali di short track e il curling femminile
La serata si concentra sul Curling femminile (Fase a gironi D), sempre Italia-Canada (19:05 - 22:05) a Cortina. Le atlete in gara sono Stefania CONSTANTINI, Marta LO DESERTO, Rebecca MARIANI, Elena Antonia MATHIS e Giulia ZARDINI LACEDELLI. L'azione si sposta poi alla Milano Ice Skating Arena per lo Short Track. Si terranno i quarti (20:15), le semifinali (20:44) e le finali (21:27 - 21:35) dei 500 m U, con Thomas NADALINI, Lorenzo PREVITALI e Pietro SIGHEL. Infine, la Staffetta D di Short Track avrà la sua Finale A (21:00 - 21:10), con Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Arianna FONTANA, Gloria IORIATTI e Arianna SIGHEL.