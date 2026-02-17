Nomi invertiti nelle 'Calciatrici', errore per la Panini

AGI - La 'sezione' è quella della Nazionale ma la ‘gaffe’ è da derby capitolino. Un incredibile errore è quello che sta emergendo in queste ore e riguarda l’album "Calciatrici" della Panini presentato solo pochi giorni fa a Roma.
Scambiati i nomi di due portiere nella sezione dedicata alla Nazionale
Nella sezione dedicata alla Nazionale infatti sono stati scambiati i nomi di due portiere: Rachele Baldi della Roma e Francesca Durante della Lazio.
Sulla foto della prima calciatrice infatti è stato impresso il nome della seconda e viceversa. Una svista clamorosa, se si pensa che le due ragazze hanno fatto parte della spedizione all’Europeo in Svizzera dove la squadra di Andrea Soncin ha sfiorato la finale.
La reazione di Panini e il futuro delle figurine
Un errore che la Panini, a chi gli ha scritto per farglielo notare, ha detto che presto correggerà anche se non è chiaro se oltre a ristampare le figurine correttamente, manderà anche le figurine rivedute e corrette a chi le ha già trovate e magari attaccate sull’album o se resteranno una curiosità e forse, fra qualche anno, anche una chicca per collezionisti (anche se la tiratura sicuramente non aiuta in questo senso).
La nuova edizione dell'album Calciatrici
La seconda edizione di "Calciatrici", l'album Panini della stagione femminile 2025-26 era stato presentato nei giorni scorsi ed è composto da 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale. Ci sono le figurine delle calciatrici della Serie A e della Serie B e da quest'anno anche le giocatrici della Serie C.