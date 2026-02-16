Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di martedì 17 febbraio

AGI - È la giornata dell'inseguimento a squadre del pattinaggio velocità al maschile ai XXV Giochi olimpici di Milano Cortina. Gli azzurri sfideranno in semifinale l'Olanda. Nell'altra semifinale Stati Uniti-Cina.
A Torino 2006 nella stessa gara l'Italia aveva conquistato la medaglia d'oro. Grande attesa per la staffetta maschile del biathlon. Ultima spiaggia per l'Italia dell'hockey maschile: una sconfitta contro la Svizzera significherebbe Giochi conclusi.
Programma mattutino e sfide cruciali
Ecco il programma di domani martedì 17 febbraio:
Ore 10.00: combinata nordica, Gundersen trampolino grande (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo);
Ore 12.10: hockey su ghiaccio uomini, Italia-Svizzera (playoff - a Milano). Questa partita è decisiva per il prosieguo dei Giochi;
Ore 13.45: combinata nordica, sci nordico 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Lago di Tesero);
Ore 14.05: curling, Italia-Giappone (fase a gironi: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli - a Cortina d'Ampezzo).
Pattinaggio velocità e biathlon: l'ora delle medaglie
Ore 14.30: pattinaggio velocità, team pursuit uomini (semifinali: Davide Ghiotto/Andrea Giovannini/Michele Malfatti - a Milano);
Ore 14.30: biathlon, staffetta uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin - ad Anterselva). L'attesa è massima per la staffetta azzurra;
Ore 16.22: pattinaggio velocità, team pursuit uomini (finale 3°/4° posto - a Milano);
Ore 16.28: pattinaggio velocità, team pursuit uomini (finale 1°/2° posto - a Milano). Qui si assegna l'oro olimpico.
Eventi serali e bob a due
Ore 18.45: pattinaggio figura, corto donne (Lara Naki Gutmann - a Milano);
Ore 19.00: bob a due uomini (3ª manche - Patrick Baumgartner/Robert Gino Mircea - a Cortina d'Ampezzo);
Ore 19.05: curling, Italia-Stati Uniti (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz - a Cortina d'Ampezzo);
Ore 21.05: bob a due uomini (4ª manche - Patrick Baumgartner/Robert Gino Mircea - a Cortina d'Ampezzo). La manche finale.