Sfuma la medaglia per Fontana nei 1000 dello short track

AGI - Arianna Fontana è rimasta senza medaglia nei 1000 metri dello short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina. L’azzurra ha concluso la finale A al quarto posto. Oro all’olandese Xandra Velzeboer (1’28”43), argento alla canadese Courtney Sarault (1’28”53), bronzo alla sudcoreana Gilli Kim (1’28”63).
I 1000 metri stregati
I 1000 metri dei Giochi olimpici per Arianna Fontana restano ancora una volta ‘stregati’. La fuoriclasse azzurra dello short track anche a Milano Cortina 2026 resta senza medaglia sulla distanza che a livello olimpico le ha dato pochissime soddisfazioni.
La pattinatrice azzurra solo al quarto posto
Infatti, in sei presenze olimpiche sui 1000, la ‘Freccia bionda’ di Berbenno, forte di 13 medaglie olimpiche (le stesse di Edoardo Mangiarotti), ha conquistato una medaglia di bronzo, a PyeongChang 2018. A Torino 2006 aveva concluso sesta, a Vancouver 2010 era stata eliminata ai quarti di finale, a Sochi 2014, squalificata, e a Pechino 2022 ancora una volta squalificata. La finale B dei 1000 a Milano Cortina è stata vinta da Elisa Confortola.
Fontana, "sono molto arrabbiata"
"Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata. Quando sono entrata in contatto ero sicura di potermi spingere avanti, al comando. Il mio obiettivo era centrare le finali in tutte le distanze. Adesso devo far passare questa rabbia e pensare alle prossime gare".
Così Arianna Fontana, ai microfoni di Sky, dopo la delusione del quarto posto nei 1000 metri a seguito di un dubbio contatto con un'altra atleta.
"Mi ha dato una sportellata"
"Fa rabbia finire così una finale, non ho avuto la possibilità di giocarmi il podio per quel contatto con la cinese. Proprio quando stavo per aggredire la prima posizione, con una buonissima velocità, lei mi ha spinto e ho dovuto ricominciare la gara da zero".
"Mi ha dato una sportellata, non sono riuscita a giocarmi le medaglie e questo mi dispiace molto. Ho cercato di ricucire il gap, fa davvero rabbia perché stavo benissimo e avevo una grande gamba. Mi sento meglio di gara in gara, non sono stanca. Ora testa alla staffetta: torniamo al Villaggio con un po' di amaro in bocca, questo ci darà ulteriore benzina in vista della gara di mercoledì. Stiamo pattinando tutte bene, ho fiducia", aggiunge la pattinatrice azzurra intervistata nella mixed zone dopo il quarto posto nei 1.000 metri dello short track.