Snowboard: Moioli concede il bis, argento in cross mista con Sommariva

AGI - Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre mista dello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, i due azzurri nella big final sono stati preceduti dai britannici Huw Nightingale e Charlotte Bankes. Bronzo ai francesi Loan Bozzolo e Lea Casta. Per l'Italia Team è la medaglia numero 22 ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento nella gara a squadre a Pechino 2022, alla collezione della snowboarder bergamasca sulle nevi di 'casa' di Livigno si aggiunge questo nuovo successo. Moioli aveva già conquistato un bellissimo bronzo sabato scorso e oggi arriva l'argento. L'azzurra di Alzano Lombardo, 31 anni, atleta dell'Esercito, è alla sua quarta partecipazione olimpica e campionessa mondiale nel 2025.
La carriera e la determinazione di Michela Moioli
Michela Moioli è nota per essere grande amica di Sofia Goggia e una grande tifosa dell'Atalanta. Pochi giorni fa, l'atleta ha affrontato un brutto incidente in allenamento, riportando un trauma facciale. Si era temuto che non avrebbe potuto partecipare ai Giochi, ma la sua determinazione le ha permesso di gareggiare e di ottenere un risultato straordinario, dimostrando grande resilienza.