Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di lunedì 16 febbraio

AGI - È la giornata dello slalom speciale, l'ultima gara di sci alpino per il settore femminile, domani ai XXV Giochi Olimpici di Milano Cortina. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa per le ultime medaglie in palio.
Ritorna sul ghiaccio della 'Milano Ice Skating Arena' Arianna Fontana, attesa sui 1000 metri di short track con la finale prevista all'ora di pranzo. In serata, invece, toccherà alle coppie d'artistico del pattinaggio di figura esibirsi. Ecco il programma completo di domani, lunedì 16 febbraio.
Sci alpino e bob: le gare mattutine
La mattinata si apre con le discipline veloci e tecniche. Alle ore 10, a Cortina d'Ampezzo, si terrà la prima manche del bob a 2 uomini, con la coppia italiana Patrick Baumgartner/Robert Gino Mircea. Contemporaneamente, a Bormio, inizia lo slalom speciale uomini (1.a manche) con gli azzurri Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. La seconda e decisiva manche dello slalom è fissata per le ore 13.30.
Short track: le finali di Arianna Fontana
L'attenzione si sposta a Milano per lo short track. Dalle ore 11 iniziano i quarti di finale dei 1000 metri donne, dove vedremo in pista Chiara Betti, Elisa Confortola e la plurimedagliata Arianna Fontana. Le semifinali sono previste alle 11.57. Le finali A e B dei 1000 metri donne, momento clou della giornata, si svolgeranno rispettivamente alle 12.47 e 12.41. Sempre a Milano, si terranno le qualificazioni dei 500 metri uomini (ore 11.17) e le semifinali della staffetta uomini (ore 12.06).
Curling e salto con gli sci
Il curling vedrà impegnata l'Italia in due match cruciali a Cortina d'Ampezzo. Alle 14.05, la squadra maschile (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz) affronterà la Cina nella fase a gironi. In serata (ore 19.05), sarà la volta della squadra femminile (tra cui Stefania Constantini e Marta Lo Deserto) contro gli Stati Uniti. Alle 19, a Predazzo, si svolgerà il team event uomini del salto dal trampolino grande, con Giovanni Bresadola e Alex Insam.
Eventi serali: monobob, freestyle e pattinaggio
La serata olimpica si conclude con diverse finali emozionanti. Il monobob donne vedrà la terza e quarta manche (ore 19 e 21.06) a Cortina d'Ampezzo, con Giada Andreutti e Simona De Silvestro in gara. A Livigno, alle 19.30, è in programma la finale del freestyle big air donne, con le atlete Maria Gasslitter e Flora Tabanelli. Infine, a Milano, dalle ore 20, si terrà il programma libero delle coppie del pattinaggio di figura, con la possibile partecipazione delle coppie azzurre Sara Conti-Niccolò Maci e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.