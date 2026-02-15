Sci nordico, dopo 20 anni prima medaglia per l'Italia nella staffetta 

AGI - L'Italia è medaglia di bronzo nella staffetta 4x7,5 chilometri maschile dello sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Era da Torino 2006 che l'Italia non saliva sul podio olimpico in staffetta.
Davide Ganz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino a Lago di Tesero si sono classificati terzi alle spalle di Norvegia, oro, e Francia, argento. Straordinaria l'ultima frazione di Pellegrino - alfiere dell'Italia Team - capace di tenersi alle spalle la quotata Finlandia.
Risultati e tempi della staffetta
La Norvegia si è imposta in 1 ora 04'24"5 lasciandosi alle spalle il quartetto francese di 22"2 e gli azzurri a 47"9. I finlandesi sono giunti a dieci secondi dagli italiani, confermando la medaglia di bronzo per l'Italia in questa emozionante gara di sci nordico.