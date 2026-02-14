A Milano Cortina esaurite le scorte di preservativi

AGI - Le scorte di preservativi messi a disposizione per gli atleti al Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo sono andate esaurite dopo appena tre giorni.
Diecimila preservativi per 2.800 atleti
La notizia, che circola da giorni un po' come battuta, è stata confermata questa mattina dal Cio nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Il portavoce Mark Adams ha ironizzato che il fatto "mostra chiaramente che nel Villaggio, San Valentino è in pieno svolgimento".
"Credo ne siano stati usati 10mila su un totale di 2.800 atleti, potete fare voi i conti" ha infine aggiunto con un leggero imbarazzo.
La sciatrice, "non sono sconvolta"
Interrogata sul tema anche Mialitiana Clerc, sciatrice del Madagascar, presente in conferenza stampa. La 24enne ha spiegato di essere al corrente del fatto ma di "non essere così shoccata, solo un po', perché so che ai Giochi Olimpici Invernali ci sono tante persone che li usano perché l'avevo già visto a Pechino".
I preservativi esauriti anche a Pechino
Nella 2022 nella capitale cinese, ha raccontato, "c'erano scatole con tanti preservativi all'ingresso di ogni edificio del Villaggio e ogni giorno praticamente andavano esauriti. Non esprimo alcun giudizio, ma so che ci sono tante persone che li prendono anche per regalarli agli amici come regalino simpatico".