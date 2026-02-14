Short track, Italia in finale nella staffetta femminile. Fuori gli azzurri nei 1500

AGI - L'Italia si è qualificata per la finale della staffetta femminile dello short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina che si disputerà mercoledì 18. Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Arianna Fontana si sono classificate seconde in semifinale (4'06"550) alle spalle dell'Olanda trascinata da Xandra e Michelle Velzeboer (4'06"299).
Gli azzurri sono invece fuori dalla finale dei 1500 metri. Dopo la caduta di Pietro Sighel ai quarti di finale a seguito di un contatto con il pattinatore ucraino Handei, in semifinale sono stati eliminati anche Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Nadalini è stato squalificato perché la sua traiettoria, secondo i giudici, avrebbe danneggiato il canadese Dubois, poi ammesso d'ufficio alla finale A.
Arianna Fontana: record e qualificazioni
Arianna Fontana si è qualificata per i quarti di finale dei 1000 metri di short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 che si svolgeranno lunedì. Questa sera sul ghiaccio della 'Milano Ice Skating Arena' ad Assago, la fuoriclasse azzurra ha vinto la sua batteria in 1'30"638. Passaggio del turno anche per Elisa Confortola e Chiara Betti. Fontana in questa edizione ha eguagliato il primato di medaglie olimpiche conquistate, 13, dello schermidore Edoardo Mangiarotti.
Martina Di Centa annuncia il ritiro
La fondista azzurra Martina Di Centa ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo al termine di questa stagione. Lo ha fatto dopo aver dato il suo contributo alla staffetta azzurra della 4x7,5 chilometri conclusa al sesto posto. La fondista di Tolmezzo, 25 anni, è figlia di Giorgio, campione olimpico della 50 km e della staffetta a Torino 2006, e nipote di Manuela, pluricampionessa olimpica e mondiale. "Non è una novità, si tratta di una scelta che viene da lontano e che è stata comunicata già da tempo, prima delle Olimpiadi, alla mia famiglia, al mio centro sportivo (Carabinieri, ndr), alla squadra nazionale, ai miei allenatori, al mio staff", ha affermato Martina Di Centa che ha comunicato che spiegherà prossimamente i motivi della decisione presa.