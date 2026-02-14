Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio

Grande attesa per Federica Brignone, protagonista dello slalom gigante sulla pista Olympia delle Tofane dopo l’oro nel superG
AGI - È la seconda domenica ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, 15 febbraio, e l'attesa è palpabile. Dopo l'oro conquistato nel supergigante, tutti gli occhi sono puntati su Federica Brignone, che gareggerà nello slalom gigante donne. La competizione si svolgerà sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, promettendo emozioni forti per gli appassionati di sci alpino.

Ci sono anche concrete possibilità di medaglie in altre discipline chiave. Si attendono risultati importanti nella gara a squadre mista dello snowboardcross, così come nelle due gare ad inseguimento (maschile e femminile) del biathlon, dove l'Italia punta sui talenti di Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi.

Il programma completo di domenica 15 febbraio

Ecco il dettaglio degli eventi e degli orari previsti per la giornata di domenica 15 febbraio, con le sedi e gli atleti italiani in gara:

Sci alpino e sci di fondo

Ore 10: Sci alpino, slalom gigante donne (1.a manche: Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere - a Cortina d'Ampezzo); Ore 12: Sci di fondo, staffetta uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino); Ore 13.30: Sci alpino, slalom gigante donne (2.a manche - a Cortina d'Ampezzo).

Biathlon e snowboard

Ore 11.15: Biathlon, inseguimento uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin - ad Anterselva); Ore 13.45: Snowboard, snowboardcross a squadre miste (quarti di finale: Sofia Groblechner, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin - a Livigno); Ore 14.15: Snowboard, snowboardcross a squadre miste (semifinali - a Livigno); Ore 14.35: Snowboard, snowboardcross a squadre miste (finali - a Livigno); Ore 14.45: Biathlon, inseguimento donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer - ad Anterselva).

Curling, bob e skeleton

Ore 9.05: Curling, Italia-Norvegia (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz - a Cortina d'Ampezzo); Ore 10: Bob, monobob donne (1.a manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro - a Cortina d'Ampezzo); Ore 11.50: Bob, monobob donne (2.a manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro - a Cortina d'Ampezzo); Ore 14.05: Curling, Italia-Danimarca (fase a gironi: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli); Ore 18: Skeleton, gara a squadre mista (Italia - a Cortina d'Ampezzo); Ore 19.05: Curling, Italia-Repubblica Ceca (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz - a Cortina d'Ampezzo).

Pattinaggio, salto e freestyle

Ore 16: Pattinaggio velocità, inseguimento uomini (quarti di finale: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti - a Milano); Ore 17.03: Pattinaggio velocità, 500 metri donne (Serena Pergher - a Milano); Ore 18.45: Salto, trampolino lungo individuale donne (Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer - a Predazzo); Ore 19.30: Freestyle, big air uomini (qualificazioni: Miro Tabanelli - a Livigno); Ore 19.45: Pattinaggio figura, coppie (programma corto: Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, Sara Conti-Niccolò Macii - a Milano).

