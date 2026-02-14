La combinata nordica vietata a donne, verso la fine del tabù

AGI - Uno degli sport più antichi delle Olimpiadi invernali, la combinata nordica che mette insieme sci nordico e salto, sta affrontando un costante declino e la salvezza potrebbe essere l’inserimento nel programma a cinque cerchi del settore femminile.
"Divieto di accesso per le donne"
La combinata nordica è olimpica sin dalla prima edizione Chamonix 1924 e mai è stato aperto alle donne. La continua esclusione delle donne è in netto contrasto con il messaggio del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che ne ha decantato l'uguaglianza e l'espansione.
La parità di genere e i nuovi sport olimpici
I Giochi del 2024 a Parigi sono stati elogiati per la loro parità di genere, i primi Giochi con una divisione perfetta tra uomini e donne. Milano Cortina 2026 non è lontana, con le donne che rappresentano il 47% dei concorrenti previsti. I Giochi continuano anche ad ampliare la loro portata a sport nuovi o rivisitati, il breaking (breakdance) a Parigi; sci alpinismo a Milano Cortina 2026; squash, lacrosse, cricket e flag football a Los Angeles 2028.
Le preoccupazioni del Cio e il calo di atleti
Il rifiuto del Cio di aggiungere la combinata nordica femminile deriva, almeno in parte, dalle sue preoccupazioni riguardo allo sport in generale. Il numero di atleti maschili è in calo – solo 36 sono in gara a Milano Cortina 2026, rispetto ai 55 di Pechino 2022 – e da tempo soffre di una mancanza di parità.
Germania, Austria e Finlandia hanno vinto tutte le medaglie d'oro tranne due dal 1924.
Le donne nel futuro della combinata nordica?
In effetti, il Cio a giugno, quando dovrebbe decidere per il ritorno della Russia e Bielorussia nello sport internazionale a livello assoluto, potrebbe prendere in considerazione l'idea di escludere completamente lo sport.
Le donne potrebbero essere la soluzione a tutto il problema dato che il loro numero sta crescendo nell'ambito agonistico. La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (Fis) ha iniziato ad ospitare una Coppa del mondo femminile solo nel 2020, ma ora vi partecipano più di 200 donne.