Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraio

AGI - La giornata di gare di sabato 14 febbraio dei XXV Giochi olimpici di Milano Cortina degli atleti azzurri sarà fittissima, con l’Italia impegnata in numerose discipline olimpiche. Si parte al mattino con il curling femminile contro la Cina a Cortina, mentre allo Stelvio scendono in pista De Aliprandini, Franzoni, Kastlunger e Vinatzer per la prima manche dello slalom gigante maschile.
A Livigno Manuela Passaretta affronta tutte le fasi del parallelo moguls, dai sedicesimi fino alla finale. A seguire, la staffetta femminile di sci di fondo gareggia a Tesero, prima della seconda manche dello slalom gigante. Nel pomeriggio spazio al biathlon femminile ad Anterselva, all’hockey maschile contro la Finlandia e ai 500 metri di pattinaggio di velocità con Jeffrey Rosanelli.
Curling: fase a gironi
09:05 - 12:05: Fase a gironi D: Italia-Cina (Cortina Curling Olympic Stadium). Atlete: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli.
Sci alpino: slalom gigante maschile
10:00 - 12:30: Slalom Gigante U - 1ª manche (Stelvio Ski Centre). Atleti: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer.
Freestyle: parallelo gobbe femminile
Dalle 10:30 alle 12:00: Parallelo Gobbe D (Livigno Aerials & Moguls Park). Si parte con i sedicesimi di finale (10:30), seguiti da ottavi, quarti, semifinali e la finale (11:46 - 12:00). Atleta: Manuela Passaretta.
Sci di fondo: staffetta femminile
12:00 - 13:55: Staffetta D (Tesero Cross-Country Skiing Stadium). Atlete: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz.
Sci alpino: seconda manche slalom gigante
13:30 - 15:10: Slalom Gigante U - 2ª manche (Stelvio Ski Centre). Atleti: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer.
Biathlon: sprint femminile
14:45 - 16:15: Sprint D (Anterselva Biathlon Arena). Atlete di punta: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.
Hockey su ghiaccio: girone B maschile
16:40 - 19:10: Girone B U: Finlandia-Italia (Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena).
Pattinaggio di velocità: 500 m maschile
17:00 - 17:55: 500 m U (Milano Ice Park). Atleta: Jeffrey Rosanelli.
Skeleton: individuale femminile
18:00 - 19:15: Individuale D - Heat 3 (Cortina Sliding Centre). 19:35 - 20:50: Individuale D - Heat 4. Atlete: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio.
Salto con gli sci: trampolino LH individuale
18:45 - 20:50: Trampolino LH Individuale U (Predazzo Ski Jumping Stadium). Atleti: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam.
Curling: fase a gironi serale
19:05 - 22:05: Fase a gironi D: Italia-Svezia (Cortina Curling Olympic Stadium). Atlete: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli.
Freestyle: big air femminile
19:30 - 21:45: Big Air D – Qualificazioni (Livigno Snow Park). Atlete: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli.
Short track: quarti, semifinali e finali
La serata è dedicata allo short track (Milano Ice Skating Arena).
20:15 - 20:55: 1500 m U - Quarti di finale. Atleti: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.
21:01 - 21:40: 1000 m D – Qualificazioni. Atlete: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana.
A seguire: 1500 m U – Semifinali (21:49), Staffetta D - Semifinali (22:05), e le Finali A e B dei 1500 m U (22:35 - 22:50).