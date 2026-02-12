Olimpiadi, per quali squadre tifano gli atleti della spedizione azzurra
Olimpiadi ma non solo: per quali squadre tifano gli atleti della spedizione azzurra

Da Goggia, fedelissima dell'Atalanta, a Lollobrigida, tifosa romanista, passando per gli interisti Fontana e Mosaner e i milanisti Brignone, Paris e Rizzo
Davide Sarsini
AGI - Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono aperte in un tempio del calcio come San Siro e le imprese degli atleti azzurri riecheggiano nel mondo del pallone, anche perché tanti atleti degli sport invernali sono noti per la loro fede calcistica. Forse la più famosa in questo senso è la bergamasca Sofia Goggia, fedelissima dell'Atalanta e amica di Gian Piero Gasperini che le manda sempre messaggi di incoraggiamento anche ora che ha traslocato alla Roma. In conferenza stampa a Trigoria il Gasp ha commentato il bronzo nella libera di Sofia con un "è stata fantastica".

Per la Roma di Gasperini fa il tifo invece Francesca Lollobrigida, originaria di Frascati e fresca medaglia d'oro sui 3000 metri di pattinaggio di velocità con il nuovo record olimpico.

La passione nerazzurra: Inter

Altri due grandi protagonisti di questi Giochi abbinano l'azzurro al nero con la loro passione per l'Inter: la valtellinese Arianna Fontana, alla sua dodicesima medaglia olimpica con la staffetta dello short track, va sempre allo stadio con il padre e il fratello per seguire la Beneamata. Interista è anche il trentino Amos Mosaner, formidabile 'skip' del doppio misto di curling, vincitore del bronzo: il tifo glielo ha trasmesso il cugino e la prima maglietta che lo ha fatto sognare è stata quella di Ronaldo il Fenomeno.

I colori rossoneri: Milan

Anche l'altra metà di Milano è ben rappresentata tra le nevi e il ghiaccio: la valdostana Federica Brignone, splendido oro in Super G, è una milanista convinta che aveva come idoli Nesta e Gattuso. Rossoneri sono anche il discesista meranese Dominik Paris e il romano Matteo Rizzo, medaglia di bronzo nel Team event di pattinaggio di figura.

Il circo bianco e nero: Juventus

Nutrito è anche il circo bianco e nero: il fondista Federico Pellegrino è un grande tifoso della Juventus. Quando diventò il primo non scandinavo a conquistare la Coppa del Mondo specialità sprint, la depositò nel museo dello Juventus Stadium. E per la Vecchia Signora battono i cuori della campionessa di biathlon Lisa Vittozzi, argento nella staffetta del biathlon, e del bobbista Lorenzo Bilotti.

