Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma
AGI - Grande attesa per la sprint maschile di biathlon e riflettori puntati su Tommaso Giacomel ma anche per le ultime due manche dello skeleton maschile nella giornata di venerdì 13 dei XXV Giochi olimpici di Milano Cortina. Nello snowboardcross in pista Michela Moioli, già oro otto anni fa.
Nel pattinaggio velocità andranno di scena i 10.000 metri maschili con al via Davide Ghiotto e il bronzo dei 5000, Riccardo Lorello. In serata, le azzurre dell’hockey che sono entrate nel cuore dei tifosi italiani, affronteranno gli Stati Uniti, superpotenza mondiale che a Milano Cortina 2026 punta all’oro.
Ecco il programma di domani venerdì 13 febbraio
Curling
ore 9.05: curling, Italia-Gran Bretagna (fase a gironi; Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz – a Cortina d’Ampezzo);ore 19.05: curling, Italia-Germania (fase a gironi; Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz – a Cortina d’Ampezzo).
Snowboard
ore 10: snowboard, snowboardcross donne (qualificazioni run 1 e 2: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli – a Livigno);ore 13.30: snowboard, snowboardcross donne (a Livigno);ore 14.03: snowboard, snowboardcross donne (quarti di finale – a Livigno);ore 14.24: snowboard, snowboardcross donne (semifinali a Livigno);ore 14.41: snowboard, snowboardcross donne (finali – a Livigno).
Sci di fondo
ore 11.45: sci di fondo, 10 km tecnica libera uomini (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini – a Lago di Tesero.
Hockey su ghiaccio
ore 12.10: hockey su ghiaccio maschile, Italia-Slovacchia (fase a gironi – a Milano).
Biathlon
ore 14.00: biathlon, sprint uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni – ad Anterselva).
Skeleton
ore 16: skeleton, individuale donne (1ª manche – Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio – a Cortina d’Ampezzo);ore 17.48: skeleton, individuale donne (2ª manche – Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio – a Cortina d’Ampezzo).
Pattinaggio
ore 16: pattinaggio velocità, 10.000 metri uomini (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello – a Milano).
ore 19: pattinaggio figura, libero uomini (Daniel Grassl, Matteo Rizzo – a Milano).
Skeleton
ore 19.30: skeleton, individuale uomini (3ª manche – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari – a Cortina d’Ampezzo);ore 21:05: skeleton, individuale uomini (4ª manche – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari – a Cortina d’Ampezzo).
Hockey su ghiaccio
ore 21.10: hockey su ghiaccio donne, Italia-Stati Uniti (quarti di finale – a Milano)