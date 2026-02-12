A Cortina anche Mike Pompeo, incontro con Zaia

AGI - "Tra Veneto e Stati Uniti si può parlare, a pieno titolo, di un rapporto privilegiato: per ciò che gli Stati Uniti rappresentano nello scenario internazionale e per la naturale propensione del Veneto a dialogare con un mercato e un tessuto culturale americano che sentiamo vicino. L'incontro con Mike Pompeo, a Cortina, è stato l'occasione per ribadirlo con concretezza". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'incontro con l'ex segretario di Stato americano, con il quale si è intrattenuto in una lunga conversazione a Cortina d'Ampezzo.
Opportunità
"Le Olimpiadi - prosegue Zaia - stanno già creando un contesto che facilita contatti e opportunità: occasioni per parlare anche di economia, di relazioni commerciali e di come tenere saldi i rapporti tra territori in una fase socio-geopolitica complessa. Con Pompeo il confronto è andato in questa direzione: valorizzare ciò che ci unisce e rendere più vicine, anche sul piano delle opportunità, le nostre realtà", aggiunge il presidente Zaia. "Momenti come questo - conclude il presidente - aiutano a dare continuità a un dialogo utile alle comunità. Ringrazio Mike Pompeo per la disponibilità e propensione al dialogo, in attesa di poterci nuovamente a incontrare".