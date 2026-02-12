Mattarella a Cortina, il tifo per le ragazze del SuperG

AGI - Giacca a vento della Nazionale italiana sopra il completo formale, Sergio Mattarella arriva nella postazione dalla quale seguire il Super G femminile e riceve l'omaggio delle istituzioni sportive che attendono di salutarlo. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, accompagna con un'eloquente espressione del viso l'"amazing" che sintetizza l'ammirazione per lo scenario naturale che ospita i Giochi Olimpici invernali a Cortina, ma, soprattutto, rivolge al Presidente della Repubblica le "congratulazioni per i successi" sin qui mietuti dagli atleti padroni di casa.
Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, esce un po' dal protocollo e invita a stare "sempre con i piedi per terra", esortazione che stavolta è Mattarella a condividere con un altrettanto eloquente sorriso. Le immagini, diffuse dal Quirinale, mostrano i saluti di Luca Zaia e Mattarella che si sofferma con altri componenti degli staff tecnici, poi gli occhi si concentrano sulle immagini che arrivano dalle piste e sulla scaletta delle gare.
Inutile sottolineare il rammarico del Capo dello Stato per Sofia Goggia, uscita nella prima parte del tracciato sull'Olympia delle Tofane, a Cortina, vedendo così sfumare il sogno di un'altra medaglia olimpica in una gara che la vedeva tra le grandi favorite.