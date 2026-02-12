I complimenti di Mattarella a Federica Brignone, 'bravissima'
Ovazione del pubblico per il Capo dello Stato, oggi a Cortina per il Super G femminile, poi l'incontro con la vincitrice dell'oro
Bruno Alberti
Sergio Mattarella si complimenta con Federica Brignone sotto lo sguardo del presidente del Coni Luciano Buonfiglio
AGI - Quando è il momento di prendere posto sulle poltroncine 'antifreddo', l'ovazione del pubblico è per lui. Applausi e molto informali "Sergio sei un grande" accompagnano i passi di Sergio Mattarella quando arriva agli impianti dove si tengono le gare del Super G femminile di Cortina.

Ma la priorità è un'altra: si è conquistata la sua prima medaglia d'oro olimpica e si chiama Federica Brignone. Ed è lei che il Presidente della Repubblica accoglie con un grande sorriso e un abbraccio che accomuna i tifosi che sugli spalti affidano invece la loro emozione a campanacci e trombe ad aria compressa.

L'omaggio di Mattarella alla campionessa

"Bravissima", dice Mattarella alla sciatrice, rendendole omaggio per la grinta in una gara "indimenticabile". "Ci contavi", le dà atto il Capo dello Stato, con Brignone che ringrazia e si schermisce con autoironia osservando "forse più loro", accennando ai compagni di squadra e ai vertici dello sport nazionale.

L'oro e la foto di gruppo

Poi è il momento della foto di gruppo, tra i giacconi bianchi della divisa della Nazionale, quello blu dei Carabinieri, e un Oro su tutto.

