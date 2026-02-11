Il doppio slittino è d'oro. L'impresa di Rieder e Kainzwaldner

AGI - Storica impresa nel doppio slittino degli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, campioni olimpici ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'impresa sulla pista 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo.
Gli slittinisti azzurri, mai sul gradino più alto in Coppa del mondo (un secondo posto in una gara di doppio sprint), hanno trionfato al termine di due manche perfette. Simon ed Emanuel hanno fermato i crono su 1'45"086 lasciandosi alle spalle di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu-Wolfgang Kindl e soprattutto i campioni tedeschi, soprannominati 'i due Tobias', Wendl-Arlt rimasti a 90 millesimi. Wendl-Arlt avevano conquistato l'oro nelle ultime tre edizioni dei Giochi olimpici.
Gli ori italiani nello slittino doppio
Quello di Rieder-Kainzwaldner è il terzo oro nel doppio per l'Italia ai Giochi: il primo di Paul Hildgartner-Walter Plaikner a Sapporo '72 a pari merito con i tedeschi Horst Hoernlein-Reinhard Bredow. Il secondo oro quello di Kurt Brugger-Wilfried Huber a Lillehammer '94.