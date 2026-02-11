Oro storico dell'Italia, Voetter e Oberhofer regine dello slittino

AGI - Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d' oro nel doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Voetter e Oberhofer scrivono così la storia sul nuovo budello ghiacciato di Cortina d'Ampezzo intitolato a 'Eugenio Monti'. Infatti, le due slittiniste altoatesine sono le prime di sempre a laurearsi campionesse olimpiche, essendo il doppio femminile al debutto ai Giochi.
Risultati e podio del doppio femminile
Voetter e Oberhofer, dopo le due manche, hanno chiuso in 1'46"284. Argento alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina (1'46"404), bronzo alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp (1'46"543).
Il percorso verso l'oro e l'importanza della pista di casa
Le slittiniste italiane hanno centrato quella medaglia inseguita da tanti anni. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale del 2023 e 2024, Andrea e Marion erano quasi due anni che non vincevano in Coppa. Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller, l'oro Voetter-Oberhofer è la conferma che allenarsi sulla pista di casa è fondamentale per la crescita del movimento dello slittino italiano.
Armin Zoeggeler: la guida della squadra azzurra
La squadra italiana è guidata dal direttore tecnico Armin Zoeggeler, mito dello slittino e dello sport mondiale capace di vincere sei medaglie in altrettante edizioni dei Giochi (Lillehammer 1994 - Sochi 2014).
Venti anni dopo l'oro del 'Cannibale'
Dunque, l'Italia dello slittino con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, neo campionesse nel doppio, è ritornata a dettare legge ai Giochi olimpici a distanza di 20 anni, ovvero quando proprio il 'Cannibale', al secolo Armin Zoeggeler, conquisto' l'oro a Torino 2006. Nel 2002, Zoeggeler vinse il suo primo dei due ori a cinque cerchi sulla pista di Park City.
L'oro conquistato nella 'notte' di Cortina da Andrea e Marion sulle pendici delle Tofane, è anche la ventesima medaglia dell'Italia dello slittino ai Giochi olimpici. Tutte le medaglie dello slittino sono state ottenute da atleti dell'Alto Adige. Quello di Milano Cortina 2026 nel doppio femminile, gara al debutto olimpico, è il terzo oro al femminile per l'Italia dopo quelli di Erica Lechner a Grenoble 1968 e Gerda Weissensteiner a Lillehammer 1994. Al maschile oltre ai due ori di Zoeggeler, campioni olimpici italiani si sono laureati anche Paul Hildgartner a Sarajevo 1984, e due coppie di doppio, Paul Hildgartner-Walter Plaikner a Sapporo '72 e Kurt Brugger Wilfried Huber a Lillehammer '94.
A festeggiare questa storica medaglia, la prima in assoluto considerando che la specialità ha debuttato ai Giochi, il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.
"Quest'oro olimpico - ha detto il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher - è un capolavoro di determinazione e bravura, siamo orgogliosi dell'ennesima gioia che lo slittino ha saputo regalarci, confermando ancora una volta la tradizione vincente di questa specialità. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer e a tutto il team dello slittino: sono sicuro che continueremo a raccogliere grandi soddisfazioni in questa disciplina".