Milano Cortina: gli azzurri in gara domani

AGI - Programma ricco quello di giovedì 12 febbraio, ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.
Grande attesa per il supergigante femminile a Cortina d'Ampezzo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Possibilità di medaglia anche nello spettacolare snowboardcross. Ritorna in pista Francesca Lollobrigida sui 5000 metri dopo l'oro nei 3000. Nello short track riflettori puntati su Arianna Fontana nei 'suoi' 500 metri e Pietro Sighel nei 1000.
Le gare della mattina: sci alpino e snowboard
La giornata inizia con il curling (ore 9.05) con l'incontro Italia-Svizzera (fase a gironi) che vede in campo Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli a Cortina d'Ampezzo. A seguire, le prime due manche dello skeleton individuale uomini (ore 9.30 e 11.08) con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari. A Livigno, spazio allo snowboardcross uomini con le qualificazioni (ore 10.00 e 10.55) che vedono impegnati Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Alle 11.30, l'evento clou della mattinata: il supergigante donne con le azzurre Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano a Cortina d'Ampezzo.
Sci di fondo, finali snowboard e pattinaggio velocità
Alle ore 13.00, il sci di fondo con la 10 km tecnica libera donne a Lago di Tesero, dove gareggeranno Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz e Maria Gismondi. Tra le 13.45 e le 15.20, si disputeranno i turni finali dello snowboardcross uomini e donne a Livigno, dove si assegneranno le prime medaglie. Alle 16.30, l'attenzione si sposta a Milano per il pattinaggio velocità: Francesca Lollobrigida scende in pista per i 5000 metri donne.
Slittino, curling e short track a Milano
La serata si apre con lo slittino e la gara a squadre (ore 18.30) a Cortina d'Ampezzo. Alle 19.05, torna il curling con Italia-Corea del Sud (fase a gironi). Il gran finale è dedicato allo short track a Milano. Dalle 20.15, si susseguono i quarti di finale, semifinali e finali per i 500 metri donne (con Chiara Betti e Arianna Fontana) e i 1000 metri uomini (con Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser). Le finali A per entrambe le specialità sono previste rispettivamente alle 21.36 e alle 21.48, promettendo emozioni e medaglie.