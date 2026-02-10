Milano Cortina: tutti gli azzurri in gara oggi, dallo sci dl fondo all'hockey

AGI - Ecco il programma completo degli azzurri in gara oggi alle competizioni di Milano-Cortina. Una giornata ricca di appuntamenti che vedrà gli atleti italiani impegnati in diverse discipline invernali.
La mattinata si apre con lo sci di fondo a Tesero, dove si terranno le qualificazioni della Sprint TC sia per le donne (con Federica Cassol e Caterina Ganz) che per gli uomini (con Federico Pellegrino e Simone Daprà). Parallelamente, a Milano, iniziano le gare di short track.
Sci di fondo e short track: qualificazioni e quarti di finale
Le prime sfide si svolgono al Tesero Cross-Country Skiing Stadium. Dalle 09:15 alle 09:45, le donne (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno) gareggiano nelle qualificazioni dello Sci di fondo - Sprint TC. Seguono gli uomini (Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino) dalle 09:55 alle 10:45.
A Milano, presso la Milano Ice Arena, lo Short track prende il via alle 10:30 con le qualificazioni dei 500 m donne, dove vedremo impegnate Chiara Betti, Arianna Fontana e Arianna Sighel. Subito dopo, dalle 11:10, gli uomini gareggiano nei 1000 m con Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser.
Le fasi eliminatorie dello Sci di fondo Sprint TC proseguono a Tesero con i quarti di finale donne (11:45-12:10) e uomini (12:15-12:40), seguiti dalle semifinali e dalle finali che si concluderanno entro le 13:35.
Sci alpino e staffette di short track
Il Tofane Alpine Skiing Centre ospita lo Sci alpino. Dalle 10:30 alle 13:00 è in programma la Combinata a squadre donne (discesa) con Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano. Nel pomeriggio (14:00-15:15), si terrà lo slalom della Combinata con Giada D'Antonio, Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker.
Sempre a Milano, lo Short track vedrà l'emozionante Staffetta mista, con i quarti di finale (11:59) e le semifinali, fino alle finali previste tra le 13:03 e le 13:35. La squadra mista include atleti chiave come Arianna Fontana, Thomas Nadalini, e Pietro Sighel.
Biathlon, curling e freestyle nel pomeriggio
L'Anterselva Biathlon Arena sarà teatro della gara Individuale uomini (13:30-15:25). I nostri rappresentanti sono Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Elia Zeni.
A Cortina, il Curling Olympic Stadium ospita la Finale per il 3°/4° posto del doppio misto: Italia contro Gran Bretagna (14:05-16:05), con la coppia Stefania Costantini e Amos Mosaner. Contemporaneamente, al Livigno Aerials & Moguls Park, Manuela Passaretta gareggia nelle qualificazioni del Freestyle - Gobbe donne (14:15-15:10).
Eventi serali: hockey, slittino e pattinaggio
La serata si apre con l'Hockey su ghiaccio (Girone B donne) al Milano Ice Park, dove l'Italia affronta la Germania (16:40-19:10).
Al Cortina Sliding Centre, lo Slittino - Singolo donne vedrà le ultime due Heat (3 e 4) con Verena Hofer e Sandra Robatscher, decisive per la classifica finale (17:00-19:30).
Infine, la Milano Ice Skating Arena ospita il Pattinaggio di figura con il Corto singolo uomini (18:30-22:45), dove tifiamo per Daniel Grassl e Matteo Rizzo. La giornata si conclude a Predazzo con il Salto con gli sci - Squadra mista (18:45-21:00), che schiera Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff e Martina Zanitzer.