Gli azzurri in gara l'11 febbraio. È il giorno del supergigante

AGI - È il giorno del supergigante maschile ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Al cancelletto andranno in quattro con attesa per Giovanni Franzoni e Dominik Paris.
Biathlon femminile con la prova individuale e riflettori puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Prime due manche dello slittino doppio a Cortina d'Ampezzo e debutto dell'hockey su ghiaccio con l'Italia impegnata contro la Svezia che presenta in roster ben 25 giocatori della NHL.
Combinata nordica
ore 10: Gundersen NH (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo);
ore 13.45: fondo 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - Lago di Tesero).
Sci alpino
ore 11:30: supergigante uomini (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer Dominik Paris - a Bormio).
Biathlon
ore 14.15: individuale femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer - Anterselva).
Slittino
ore 17: doppio donne (1/a manche; Marion Oberhofer/Andrea Voetter - a Cortina d'Ampezzo);
ore 17.51: doppio uomini (1/a manche; Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder - a Cortina d'Ampezzo);
ore 18.53: doppio donne (2/a manche; Marion Oberhofer/Andrea Voetter - a Cortina d'Ampezzo);
ore 19.44: doppio uomini (2/a manche; Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder - a Cortina d'Ampezzo).
Curling maschile
ore 19.05: Italia-Svezia (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz - a Cortina d'Ampezzo).
Snowboard
ore 19.30: halfpipe uomini (qualificazioni; Louis Philip Vito III - a Livigno).
Pattinaggio figura
ore 19.30: libero danza (Marco Fabbri/Charlène Guignard - a Milano).
Hockey ghiaccio maschile
ore 21.10: Italia-Svezia (fase a gironi - a Milano).