Gli azzurri in gara l'11 febbraio. È il giorno del supergigante

Supergigante maschile, biathlon femminile, slittino doppio e hockey: il programma
AGI - È il giorno del supergigante maschile ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Al cancelletto andranno in quattro con attesa per Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

Biathlon femminile con la prova individuale e riflettori puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Prime due manche dello slittino doppio a Cortina d'Ampezzo e debutto dell'hockey su ghiaccio con l'Italia impegnata contro la Svezia che presenta in roster ben 25 giocatori della NHL.

Combinata nordica

ore 10: Gundersen NH (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo);

ore 13.45: fondo 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - Lago di Tesero).

Sci alpino

ore 11:30: supergigante uomini (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer Dominik Paris - a Bormio).

Biathlon

ore 14.15: individuale femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer - Anterselva).

Slittino

ore 17: doppio donne (1/a manche; Marion Oberhofer/Andrea Voetter - a Cortina d'Ampezzo);

ore 17.51: doppio uomini (1/a manche; Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder - a Cortina d'Ampezzo);

ore 18.53: doppio donne (2/a manche; Marion Oberhofer/Andrea Voetter - a Cortina d'Ampezzo);

ore 19.44: doppio uomini (2/a manche; Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder - a Cortina d'Ampezzo).

Curling maschile

ore 19.05: Italia-Svezia (fase a gironi: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz - a Cortina d'Ampezzo).

Snowboard

ore 19.30: halfpipe uomini (qualificazioni; Louis Philip Vito III - a Livigno).

Pattinaggio figura

ore 19.30: libero danza (Marco Fabbri/Charlène Guignard - a Milano).

Hockey ghiaccio maschile

ore 21.10: Italia-Svezia (fase a gironi - a Milano).

