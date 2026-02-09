Milano Cortina: gli azzurri in gara oggi. Ecco il programma

AGI - Una giornata storica per l’Italia ai Giochi invernali: sei medaglie conquistate in un solo giorno, un risultato mai raggiunto prima nella storia olimpica azzurra. Milano-Cortina 2026 entra così negli annali grazie all’argento del biathlon a squadre, firmato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.
Il bottino azzurro sale rapidamente: nove podi complessivi in appena due giorni di competizioni, dopo l’oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, l’argento di Giovanni Franzoni nello sci alpino e il bronzo di Dominik Paris, sempre tra i pali larghi.
Alla straordinaria giornata si aggiungono anche cinque medaglie di bronzo arrivate ieri: nello slittino con Dominik Fischnaller, nel pattinaggio di velocità grazie a Riccardo Lorello, nello sci alpino con Sofia Goggia, nello snowboard con Lucia Dalmasso e nel pattinaggio di figura.
Gli azzurri in gara oggi
- 10:05 - 12:05 Curling - Fase a gironi - Doppio misto: Italia-Stati Uniti - Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini Amos Mosaner
- 10:30 - 13:00 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Discesa- Stelvio Ski Centre Mattia Casse Giovanni Franzoni Dominik Paris Florian Schieder
- 12:10 - 14:40 Hockey su ghiaccio - Girone B D: Giappone-ITALIA - Milano Ice Park.
- 12:30 - 14:10 Freestyle - Slopestyle D - Finale - Livigno Snow Park Maria Gasslitter
- 14:00 - 15:25 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Slalom - Stelvio Ski Centre Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso SALA Alex VInatzer
- 17:00 - 18:00 Slittino - Singolo D - Heat 1 - Cortina Sliding Centre Verena Hofer Sandra Robatscher
- 17:30 - 18:55 Pattinaggio di velocità - 1000 m D - Milano Ice Park Maybritt VIGL
- 18:35 - 19:20 Slittino - Singolo D - Heat 2 - Cortina Sliding Centre Verena Hofer Sandra Robatscher.
- 19:00 - 21:10 Salto con gli sci - Trampolino NH Individuale U - Predazzo Ski Jumping Stadium Giovanni Bresadola Francesco Cecon Alex Insam
- 19:20 - 22:55 Pattinaggio di figura - Corto Coppie Danza - Milano Ice Skating Arena Marco Fabbri Charlene Guignard.