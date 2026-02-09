Curling, Italia ko con gli Usa. Azzurri per il bronzo contro la Gran Bretagna

AGI - L'Italia del curling si arrende agli Stati Uniti nella semifinale del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Giovanni Malagò, numero uno della fondazione Milano Cortina, e Federica Brignone, Stefania Constantini e Amos Mosaner vanno ko 9-8 contro Cory Thiesse e Korey Dropkin e mancano la difesa dell'oro conquistato a Pechino 2022.
Gli azzurri non confermano la vittoria ottenuta in mattinata sempre sugli Usa, nell'ultima partita del round robin, e si giocheranno la medaglia di bronzo nella finale di domani, martedì 10 febbraio, alle 14.05, contro la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Il duo a stelle e strisce contenderà invece il titolo olimpico alla Svezia.
Mosaner "è mancato un pizzico di furbizia"
"C'è un po' di rammarico. Alla fine sembrava essere girata a favore nostro. Non siamo stati abbastanza furbi in alcune occasioni dove potevamo difenderci un po' meglio, come nell'end che abbiamo perso 3-0". Queste le parole, in zona mista, di Amos Mosaner dopo la sconfitta.
"Sono un po' emozionale, eravamo a un passo dalla finale olimpica e ci sono rimasto un po' male. Fa anche parte dello sport. Dobbiamo metabolizzare la sconfitta e fra qualche ora metteremo tutte le nostre forze sulla finale per il bronzo. Il tifo è stato straordinario, che fossimo in vantaggio e svantaggio", aggiunge Mosaner, che torna anche a parlare del rapporto con Federica Brignone, oggi presente sugli spalti: "Fa sempre piacere vedere dei compagni fra gli spettatori. Abbiamo un bel rapporto ed e' una persona molto solare".