Atalanta‑Cremonese 2‑1: nerazzurri vincenti nel derby lombardo

AGI - Nessun problema per l'Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Sotto il diluvio della New Balance Arena, la formazione allenata da Palladino supera i grigiorossi per 2-1, rilanciando così la propria candidatura per le zone europee.
A decidere l'incontro sono stati Krstovic e Zappacosta, entrambi in gol nel primo tempo: solo nel finale, invece, il "punto della bandiera" degli ospiti, firmato da Thorsby. Nel riscaldamento De Ketelaere, inizialmente tra i titolari, è stato costretto a dare forfait, a causa di un risentimento articolare al ginocchio destro. Il belga non è andato nemmeno in panchina ed è stato sostituito da Samardzic. Non al top nemmeno Scamacca (gioca Krstovic), ma presente comunque tra le riserve. La Cremonese, invece, schiera subito Luperto e Thorsby, arrivati sul gong del mercato invernale.
Il dominio nerazzurro e la perla di Krstovic
Una grande Atalanta mette alle strette gli ospiti sin dalle battute iniziali del match. Dopo il palo di Djimsiti al 9', quattro minuti più tardi i nerazzurri sbloccano il punteggio, grazie a una perla di Krstovic. L'attaccante montenegrino controlla al volo l'assist di Raspadori, si gira su Ceccherini e calcia al volo, trovando la deviazione di Barbieri, decisiva per mandare Audero fuori tempo.
Il raddoppio di Zappacosta e il 2-0 all'intervallo
Al 20' arriva il secondo legno di serata, colpito questa volta da Samardzic con un tiro dal limite dell'area. L'Atalanta riesce comunque a mettere due gol fra sé e gli avversari prima del rientro negli spogliatoi. Al 25' Zappacosta si inserisce sulla corsia di destra, sterza per rientrare sul mancino e calcia a giro, siglando il 2-0.
Gestione del risultato e gol annullato dal Var
Il secondo tempo è meno ritmato con i padroni di casa che provano a gestire il risultato. Prima Samardzic al 67', poi Pasalic al 75' sfiorano il tris, ma non inquadrano di poco lo specchio della porta. Al 91' il 3-0, siglato da Djimsiti dopo una mischia in area, viene annullato dal Var per fuorigioco di Sulemana nel corso dell'azione. L'unico squillo della partita della Cremonese è il gol di Thorsby al 94', in semirovesciata su assist di Luperto, ma ormai è troppo tardi.
Classifica: Atalanta in zona Europa, Cremonese in crisi
Per l'Atalanta è il settimo risultato utile di fila in campionato: la Dea sale a 39 punti, al settimo posto, ma a meno due dal Como (in campo il 18 febbraio nel recupero contro il Milan). Continua, invece, la crisi della Cremonese che ha conquistato appena tre punti nelle ultime dieci. Nicola e i suoi hanno, al momento, cinque punti di margine sulla Fiorentina, che è terzultima.