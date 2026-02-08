Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici
Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici
Home>Sport

Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici

Respinto il ricorso della BBSA: la forma aerodinamica del casco è irregolare. Gli atleti britannici costretti a cambiare attrezzatura a pochi giorni dal via
Davide Sarsini
Skeleton
ROBERT MICHAEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Skeleton
skeleton
di lettura

AGI - Niente super casco per la Gran Bretagna nelle gare di skeleton di Milano Cortina. Il Tas ha respinto il ricorso della British Bobsleigh & Skeleton Association contro il divieto imposto perché la sua forma non è in linea con il Regolamento IBSF e con le nuove regole sulla sicurezza che verranno introdotte dalla stagione 2026/2027.

ADV

Il casco che ha portato sette vittorie in Coppa del Mondo

ADV

Il casco, realizzato grazie a un finanziamento di 7 milioni di euro della federazione che ha attinto ai proventi di una lotteria, è stato decisivo per consentire a Matt Weston e Marcus Wyatt di vincere sette prove di coppa del Mondo in questa stagione.

Confermata la linea dura della federazione internazionale

Gli arbitri del Tribunale di Arbitrato Sportivo di Losanna, riuniti a Milano nella speciale sessione olimpica, hanno confermato però la decisione della federazione internazionale (IBSF) di vietarlo, annunciata il 29 gennaio.

La posizione della federazione britannica

La federazione britannica (Bbsa) sosteneva che il casco fosse conforme al regolamento e persino migliore per la salute e la sicurezza degli atleti rispetto a qualsiasi altro modello utilizzato nello skeleton, la gara di velocità su pista di ghiaccio in cui l'atleta scende su una slitta minimale, a pancia in giù e a testa avanti.

Leggi anche:
Skeleton Milano Cortina
Milano Cortina: adrenalinico skeleton, A faccia in giù in un budello ghiacciato
Lo skeleton ai Giochi di Milano Cortina 2026 entrerà in scena la prossima settimana, da lunedì 9 con le prime prove ufficiali fino a domenica 15 con la gara a squadre, novità nel programma a cinque cerchi

Per il Tas il casco altera l’aerodinamicità

Secondo il Tas, però, il casco è difforme dal modello standard perché disegnato per migliore l'aerodinamicità con la parte posteriore sporgente. Il rivoluzionario casco fa parte di un ambizioso piano di investimenti sullo skeleton lanciato dalla federazione britannica, sulla falsariga di quanto fatto da Londra a fine anni '90 per diventare una potenza del ciclismo su pista. E in effetti la forma del casco da skeleton ricorda proprio quella usata in quello sport.

La replica dopo la sentenza del Tas

Delusione è stata espressa dal direttore per la performance della federazione britannica, Natalie Dunman: "Il nostro ricorso aveva basi solide, ma questa decisione non inficia la nostra preparazione finale, ne' tocca la concentrazione degli atleti e il nostro ottimismo in vista delle gare".

Weston favorito per l’oro nonostante il divieto

Ora quindi gli atleti britannici dovranno usare i caschi della scorsa ma il vincitore della Coppa del mondo, Matt Weston, resta il grande favorito per l'oro nelle gare che prenderanno il via giovedi' prossimo, con Marcus Wyatt possibile medaglia.

ADV